¿Te interesa saber cuál podría ser el resultado de tu país en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022? Pues no hace falta que descargues un simulador de la Copa Mundial de la FIFA, ¿por qué? Por el simple motivo de que existe una calculadora del Mundial de 2022 que te permitirá hacer esto de forma simple y rápida.

Gracias a esta calculadora podrás predecir los resultados de los partidos de la fase de grupos que aún no se han jugado. Teniendo en cuenta que a día de hoy estamos atravesando los primeros días del evento deportivo más importante del año, disponer de una calculadora del Mundial de Qatar 2022 en el móvil es prácticamente indispensable.

Cómo descargar la calculadora del Mundial de Qatar 2022 para Android

Con una interfaz extremadamente intuitiva, como así también muy limpia (la publicidad que se muestra en la pantalla no molesta para nada), estamos ante la presencia de la mejor calculadora del Mundial de 2022 que podemos encontrar en la tienda Google Play Store.

Si nunca has utilizado una, no necesitarás ningún tipo de tutorial, pues deberás poner los resultados de los partidos que aún no se han jugado en la fase de grupos, y posteriormente verificar cuáles serían las posiciones en las que quedarían las selecciones que integran esos grupos.

Para descargarla en tu teléfono o tablet Android, lo único que deberás hacer es pinchar sobre el cajetín de descarga que te dejamos al final de este párrafo.

¿Tienes un iPhone? Si tu respuesta es “sí” y aún no has encontrado ninguna calculadora del Mundial de Qatar 2022 en App Store, ¡no desesperes! Nosotros hemos encontrado una totalmente gratuita que podrás usar en tu móvil iPhone o tablet iPad.

¿Existe una calculadora del Mundial de Qatar 2022 online?

Sí, hay varias opciones que puedes encontrar en Internet. Nosotros hemos probado la mayoría de ellas y casi todas van más que bien. De igual manera, hay algunas que presentan errores en Google Chrome. En caso de que no quieras descargar la app que te dejamos arriba en tu móvil, te aconsejamos usar esta calculadora en línea (está en inglés).

Por último, si quieres seguir pasar el tiempo mientras esperas a que tu selección de fútbol vuelva salir al campo de juego, deberías echarle un vistazo a los mejores juegos de fútbol para el Mundial de Qatar 2022, ¡son extremadamente divertidos!