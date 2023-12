¿Te gustaría poder pesar objetos con tu móvil? Pues hay algunas aplicaciones que prometen hacerlo, pero ¿realmente funcionan? En este artículo te mostramos las 5 mejores apps para pesar gramos con el móvil, pero también te explicamos por qué no debes fiarte de ellas. Sin más preámbulos, vamos allá.

¿Por qué las apps para pesar gramos no funcionan?

Antes de entrar en detalles sobre las aplicaciones, debemos aclarar algo muy importante: ningún móvil puede pesar objetos con precisión. Esto se debe a que los sensores de los teléfonos no están diseñados para medir el peso, sino la presión o la fuerza. Además, la pantalla táctil no es una balanza, sino un panel que detecta el contacto eléctrico.

Por lo tanto, las apps para pesar gramos solo pueden hacer una estimación muy inexacta basada en la superficie y la presión que ejerce el objeto sobre la pantalla. Pero esta estimación puede variar mucho según el tipo de objeto, el tamaño de la pantalla, la calibración de la app y otros factores. Así que no puedes confiar en estas apps para pesar cosas con exactitud.

Las 5 mejores apps para pesar gramos con el móvil

Aunque ya sabes que las apps para pesar gramos no son fiables, quizás te interese probarlas por curiosidad o por diversión. En ese caso, te recomendamos estas 5 aplicaciones para Android que puedes descargar gratis:

Working Scale Free

Esta app para Android te permite pesar objetos pequeños como monedas o joyas. Solo tienes que poner el objeto sobre la pantalla y esperar a que se estabilice el peso. Puedes elegir entre varias unidades de medida y calibrar la app con un objeto de peso conocido.

Descargar | Working Scale Free

Weight Scale Estimate Machine

La aplicación Weight Check Machine Estimator es un poco diferente a lo que podrías esperar de una app para pesar gramos. Es una herramienta que permite estimar el peso de una persona a partir de una foto. La aplicación utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para analizar la foto y determinar el peso de la persona.

Es muy fácil de usar. Simplemente toma una foto de la persona que quieres pesar y la aplicación te mostrará el peso estimado. La aplicación también puede estimar el índice de masa corporal (IMC) de la persona.

3 Grams Digital Scales

Esta app para Android tiene varias opciones para pesar objetos. Puedes usar la pantalla táctil, la cámara o el sensor de proximidad. También puedes usar objetos comunes como monedas o billetes como referencia. La app tiene una versión pro de pago que ofrece más funciones y precisión.

Descargar | 3 Grams Digital Scales

Mobile Digital Scale Lite

Con esta app podrás pesar objetos usando la pantalla del móvil. Solo tienes que poner el objeto sobre la superficie del panel y la app calculará el peso basándose en la presión que ejerce el objeto. Puedes elegir entre varias unidades de medida y ajustar la sensibilidad de la app. Eso sí, recuerda que debes calibrarla antes de usarla.

Descargar | Mobile Digital Scale Lite

Precision digital scale

Esta aplicación hace posible e pesar objetos usando los sensores del móvil. Solo tienes que poner el objeto cerca del sensor y esperar a que se muestre el peso. Puedes calibrar la app con un objeto de peso conocido y elegir entre gramos y onzas.

Descargar | Precision digital scale

Como has visto, hay algunas aplicaciones que te permiten pesar gramos con el móvil, pero ninguna de ellas es precisa ni fiable. Por eso, si necesitas pesar algo con exactitud, lo mejor es que uses una balanza real y no te fíes de tu teléfono.

¿Por qué no deberías descargar aplicaciones para pesar gramos con el móvil?

Las aplicaciones que prometen convertir tu móvil en una báscula para pesar gramos son una estafa. No solo no funcionan correctamente, sino que además pueden poner en riesgo tu seguridad y la de tu dispositivo.

Estas aplicaciones se aprovechan de la ingenuidad de los usuarios y les hacen creer que pueden medir el peso de objetos pequeños usando la pantalla táctil o el sensor de presión del móvil. Sin embargo, estos componentes no están diseñados para esa función y no pueden ofrecer resultados precisos ni fiables.

Además, muchas de estas aplicaciones contienen virus o malware que pueden infectar tu móvil y robar tus datos personales o acceder a tu cámara y micrófono sin tu permiso. Por lo tanto, te recomendamos que no descargues ni uses estas aplicaciones, ya que no te servirán de nada y solo te traerán problemas.