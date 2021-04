La popular plataforma de contenidos bajo demanda no para de ganar usuarios gracias a un catálogo que cada mes se renueva para ofrecer nuevas películas, series y documentales. Sí, Netflix domina el sector y es el gran referente a la hora de hacer una maratón. A no ser que te aparezca el temido mensaje “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo”.

Un mensaje que significa que no vas a poder utilizar Netflix en tu teléfono. Y los motivos son muy variados: puede ser que utilices una versión de Android demasiado antigua, que tengas el teléfono rooteado… Lo cierto es que hay varias razones por las que no puedes utilizar este servicio VOD en tu teléfono.

En la propia página web de Netflix tienen una solución, invitándote a descargar un APK que en principio debería ser compatible con cualquier dispositivo. Pero no siempre funciona esta solución al mensaje “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo”. Tranquilo, que tenemos otra solución.

Así podrás ver Netflix en cualquier teléfono Android

Una vez más han sido los chicos de XDA Developers los que llegan al rescate para que encuentres una solución al mensaje “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo” al intentar abrir Netflix.

Para ello han creado un APK basado en la aplicación oficial y que es perfectamente compatible con cualquier dispositivo, independientemente de si está rooteado, cuenta con una versión muy antigua del sistema operativo de Google…

Eso sí, hay que tener en cuenta que este APK que te permitirá ver Netflix en cualquier dispositivo se basa en una versión más antigua, por lo que no podrás disfrutar de algunas de las herramientas de la app original, pero por lo menos tienes la garantía de poder acceder a su catálogo al completo.

Además, el proceso para instalar este APK de Netflix es muy sencillo. Lo único que debes hacer es, por un lado descargar la última versión estable (actualmente la 7.100.0) a través de este enlace. Hay una versión beta un poco más nueva, pero no vale la pena instalarla, ya que es menos estable.

Por otro lado, deberás descargar la aplicación Split APKs Installer en tu teléfono y abrir el ZIP que has descargado para poder instalar este APK de Netflix que soluciona el problema de “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo” al intentar abrir Netflix. Esperamos haberte ayudado.