¿Necesitas guardar archivos en la nube y te preguntas cuál es el almacenamiento en la nube más seguro? En esta publicación vamos a responderte esta pregunta. Además, te presentaremos 5 servicios de almacenamiento en la nube de excelente calidad y que te podrían ser de mucha utilidad.

Algunos de los servicios de almacenamiento en la nube que te mostraremos tienen una versión gratuita y casi todos cuentan con planes de pago orientados tanto a usuarios individuales como a empresas. Por esa razón, estamos seguros de que uno de estos cinco servicios podría encajar con lo que estás buscando no solo en seguridad, sino en lo que al resto de sus funciones se refiere.

MEGA, un servicio de almacenamiento en la nube muy popular y bastante seguro

De todos los proveedores que existen de almacenamiento en la nube, sin lugar a dudas MEGA es el más popular de la actualidad. Si te registras con una cuenta gratuita te ofrece 20 GB de almacenamiento.

MEGA mantiene totalmente cifrado tu almacenamiento de modo que ni siquiera la empresa puede acceder al mismo. Al registrarte te ofrecen una clave de recuperación única para que la uses en caso de que olvides tu contraseña y te advierten que si olvidas la contraseña que has creado y también esa clave nunca podrás volver a acceder a los archivos almacenados en MEGA porque no habría manera de abrir tu cuenta.

Planes de pago de MEGA

MEGA cuenta con aplicaciones de sincronización de archivos para Android y también para Windows. Su plan de pago para personas viene en varios paquetes:

4,99 € mensuales que incluye 400 GB de almacenamiento y 1 TB de transferencia.

mensuales que incluye 400 GB de almacenamiento y 1 TB de transferencia. 9,99 € al mes que posee 2 TB de almacenamiento y también de transferencia.

al mes que posee 2 TB de almacenamiento y también de transferencia. 19,99 € mensuales que te proporcionará 8 TB de almacenamiento y la misma cifra de transferencia.

mensuales que te proporcionará 8 TB de almacenamiento y la misma cifra de transferencia. 29,99 € al mes es el plan que te ofrece más almacenamiento (16 TB) y también de transferencia a los usuarios personales.

En cuanto a los planes de pago para empresas, su precio depende de cuánto almacenamiento desees, para cuantas personas será y cuanta cuota de transferencia deseas tener. Si quieres saber cuál sería el coste, revisa la calculadora de MEGA para crear tu plan business a medida.

Sync, una excelente alternativa que destaca por su gran nivel de seguridad

Sync podría ser el almacenamiento en la nube más seguro de la lista. Por ejemplo, cuenta con la capacidad de borrado remoto de archivos y puedes agregarle autenticación de dos factores para iniciar de sesión. También utiliza el cifrado AES-256 bit.

Cuenta también con un magnífico sistema de restauración de archivos en caso de que hayas borrado alguno por accidente. Este sistema funciona proporcionándote una vista previa de los archivos y te permite restaurarlos incluso si han sido eliminados. Sync también tiene aplicaciones para Windows y Android.

Planes de pago de Sync

Ofrece 5 GB si te abres una cuenta gratuita, pero este almacenamiento en la nube cuenta con planes de pago que son los siguientes:

Personal Básico: Ofrece 2 TB de almacenamiento y la opción de compartir archivos con terceros (8 $) mensuales.

Ofrece 2 TB de almacenamiento y la opción de compartir archivos con terceros mensuales. Personal Profesional: Cuesta 20 $ al mes, te ofrece 6 TB de almacenamiento y te permite compartir los archivos guardados.

Cuesta al mes, te ofrece 6 TB de almacenamiento y te permite compartir los archivos guardados. Plan para equipos estándar: Este plan corresponde a las soluciones empresariales de Sync. Cuesta 6 $ mensuales y te ofrece 1 TB de almacenamiento, además de una cuenta de administración avanzada y la opción de compartir tus archivos.

Este plan corresponde a las soluciones empresariales de Sync. Cuesta mensuales y te ofrece 1 TB de almacenamiento, además de una y la opción de compartir tus archivos. Plan para equipos ilimitados: Con un valor de 15 $ al mes, este es el más costoso de los planes de Sync, ya que su almacenamiento es ilimitado. También incluye tu cuenta de administrador y te permite compartir los archivos que desees.

Como si todo esto no fuese bastante sorprendente, en caso de que llegues a tener algún problema con este servicio tienes la posibilidad de solicitar la devolución de tu dinero.

Tresorit, un servicio de almacenamiento en la nube orientado a empresas

Tresorit puede ser considerado como uno de los mejores servicios de almacenamiento en la nube de la actualidad. Este servicio encripta todos los archivos almacenados con el cifrado AES256. Esto significa que nadie que tenga tu contraseña puede acceder a tu cuenta, ni siquiera la empresa. Incluyen también su aplicación de Android.

Planes de pago de Tresorit

Este servicio de almacenamiento en la nube está orientado a las empresas, pero también tiene planes para usuarios particulares. Los planes de pago para usuarios individuales son los siguientes:

El primer plan para personas ofrece 1 TB de almacenamiento encriptado, admite archivos que tengan hasta 10 GB de peso y tiene un precio de 11,99 $ mensual pagando las 12 mensualidades en tu primer pago . Si optas por pagar cada mes por separado, el precio de cada uno será de 13,99 $ .

ofrece 1 TB de almacenamiento encriptado, admite archivos que tengan hasta 10 GB de peso y tiene un precio de mensual pagando las 12 mensualidades en tu primer pago Si optas por pagar cada mes por separado, el precio de cada uno será de El segundo plan para usuarios individuales ofrece 4 TB de almacenamiento y admite archivos de hasta 15 GB de peso. Si optas por pagar 12 cuotas mensuales en un solo pago, las mismas tendrán un coste de 27,49 $ . En cambio, si eliges pagar mensualmente, cada pago mensual será de 33,99 $.

Los planes para empresas son los siguientes:

Estándar comercial: 1 TB de almacenamiento, archivos individuales con un peso máximo de 5 GB, control de administrador, funciones colaborativas y complementos para ser utilizados en conjunto con correos de Outlook y Gmail. Vale 14,50 $ si se pagan 12 cuotas mensuales por adelantado y si escoges el pago mensual pagarías 18 $ .

1 TB de almacenamiento, archivos individuales con un peso máximo de 5 GB, control de administrador, funciones colaborativas y complementos para ser utilizados en conjunto con correos de Outlook y Gmail. Vale si se pagan 12 cuotas mensuales por adelantado y si escoges el pago mensual pagarías Negocios Plus: 2 TB de almacenamiento, puedes subir archivos que tengan un peso de hasta 15 GB, mejoras en las herramientas colaborativas, control de administrador y los complementos para Gmail y Outlook. Vale 19 $ cada mes si se pagan las 12 mensualidades en un solo pago y si eliges pagar cada mes por separado su precio será de 24 $.

2 TB de almacenamiento, puedes subir archivos que tengan un peso de hasta 15 GB, mejoras en las herramientas colaborativas, control de administrador y los complementos para Gmail y Outlook. Vale cada mes si se pagan las 12 mensualidades en un solo pago y si eliges pagar cada mes por separado su precio será de Empresa: A diferencia de los otros planes, este tiene almacenamiento escalable (no tiene un tope definido), admite archivos que pesen hasta 20 GB, dispone de opciones más avanzadas de uso compartido de archivos y además de vincularse con Gmail y Outlook ofrece atención al cliente. Pagando 12 cuotas juntas cada mes valdrá 24 $ y si se pagan por separado 30 $.

SpiderOak One Backup, un servicio recomendado por Edward Snowden

No muchos creadores de programas, aplicaciones y servicios digitales pueden decir que han conseguido una recomendación pública de Edward Snowden, pero SpiderOak One Backup es de los pocos que si puede.

Una recomendación así no la consigue cualquiera, y eso demuestra que podría ser el almacenamiento en la nube más seguro de todos, o uno que podría ocupar el primer puesto. Se enfoca en el cifrado de extremo a extremo, pero también tiene integración con ordenadores y móviles (incluye una app para Android)

Planes de pago de SpiderOak One Backup

Este servicio de almacenamiento en la nube también te ofrece planes de pago y son los siguientes:

6 $ al mes ( 69 $ pagados anualmente) te ofrece 150 GB de almacenamiento.

al mes ( pagados anualmente) te ofrece 150 GB de almacenamiento. 11 $ al mes ( 115 $ pagados anualmente) dispone de 400 GB.

al mes ( pagados anualmente) dispone de 400 GB. 14 $ al mes ( 149 $ pagados anualmente) con el que tendrás hasta 2 TB para guardar tus archivos.

al mes ( pagados anualmente) con el que tendrás hasta 2 TB para guardar tus archivos. 29 $ al mes ( 320 $ pagados anualmente) al ser el de mayor precio es el que mas almacenamiento ofrece (5 TB).

Nextcloud, una herramienta para quienes buscan crear su propio almacenamiento en la nube

A diferencia de todos los demás servicios de la lista, Nextcloud es un servicio gratuito y de código abierto. El detalle es que este se limita a proporcionarte el software que gestiona la nube y tú deberás buscar el almacenamiento en la nube donde lo instalarás para poder usarlo.

Entre las funciones con las que cuenta, podemos destacar el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que solo tú puedes acceder a tu servicio de almacenamiento. Ofrece también una larga lista de aplicaciones que puedes agregar a la suite principal de modo que poseas funciones adaptadas a tus necesidades. Eso incluye un apartado de extensiones para mejorar la seguridad.

Por último, pero no menos importante, cuenta con una aplicación en Google Play para que puedas acceder desde tu móvil Android. Una opción ideal para usuarios que buscan el máximo nivel de privacidad y seguridad.

¿Cuál es el servicio almacenamiento en la nube más seguro?

Ahora que ya conoces estos servicios de almacenamiento, debes estarte preguntando cuál es el más seguro. La verdad es que todas las opciones que te hemos mostrado no se quedan cortas en el apartado de seguridad.

Sin embargo, si quieres la mayor seguridad posible, lo ideal es que escojas un de los planes de pago de los servicios de almacenamiento de esta lista como los de MEGA, SpiderOak One Backup y Tresorit.

Incluso si no escoges uno de los servicios de esta publicación, si el que has elegido tiene cifrado de extremo a extremo es una buena opción y más si puedes agregarle medidas de seguridad adicionales como una autenticación en dos pasos.

Las soluciones gratuitas podrían ser más susceptibles a fallos de seguridad y su espacio de almacenamiento deja mucho que desear. Aunque es gratuito y de código abierto, Nextcloud también es una buena opción a tener en cuenta, pero solo si ya tienes un servicio de almacenamiento en la nube donde puedas instalarlo.

Lo mismo sucede con Sync, ya que, además de contar con cifrado de extremo a extremo y autenticación en dos pasos, su borrado remoto puede ayudarte a eliminar aquellos archivos que no quieres que terminen siendo visto por terceras personas.

Un detalle que no debes olvidar

Aunque te hemos hablado mucho de la seguridad en los servicios de almacenamiento en la nube (algo que por supuesto es importante), si vas a adquirir uno de estos servicios de pago también debes considerar otras cosas como el espacio de almacenamiento que necesitarás.

No hay duda que todos estos servicios de almacenamiento en la nube poseen excelentes prestaciones en el área de seguridad y muchas otras más, pero si vas a adquirir uno de los mismos, busca el que tenga todas las funciones y prestaciones que necesitas junto con los más altos estándares de seguridad. Por ejemplo: no es lo mismo buscar un servicio para respaldar tus archivos personales que buscar uno para una empresa.

Si estos servicios no te convencieron, te invitamos a que revises esta lista de servicios de almacenamiento en la nube que publicamos hace poco y si quieres probar una alternativa más, puedes intentar con darle una oportunidad a Proton Drive, el servicio de almacenamiento en la nube creado por ProtonMail.

¿Qué te han parecido los servicios de almacenamiento en la nube que te hemos mostrado? ¿Conoces algún otro servicio que consideras que es el almacenamiento en la nube más seguro? Cuéntanos en un comentario. También te agradecemos mucho que compartas esta publicación en tus redes sociales si te ha sido de utilidad.