Las plantas naturales adornan, le dan vida y también carácter a un espacio pero, como todo ser vivo, necesitan cuidados. No te dejes llevar por la pereza y pongas plantas artificiales, que por perfectas que sean se nota que no son de verdad.

Hay muchos trucos para cuidar tus plantas y si no quieres pasar ningún trabajo puedes optar por unos maceteros inteligentes. Aunque creemos que no es para nada difícil cuidarlas, aquí tienes 3 apps de Android gratuitas que te enseñan y ayudan a mantener con vida tus plantas.

PlantNet Identificación Planta

Esta aplicación, desarrollada por plantnet-project.org, está fundamentada en una base de datos alimentada por institutos de investigaciones de la naturaleza (CIRAD, INRA, IRD, entre otros). Con esa base de datos te ayuda a identificar todo tipo de plantas. Es tan simple como entrar a la aplicación, tomar una foto de tu planta y la app te dice qué planta es (no en la primera búsqueda, pero hurgando en el menú la vas a encontrar). Puedes validar esa búsqueda y ayudarás a la base de datos de estas instituciones y a mejorar la búsqueda de otros usuarios.

Cómo cuidar plantas y jardines

Desarrollada también por ddinnova.net, esta aplicación es un recopilatorio organizado de los artículos más actuales sobre las plantas, variedades y el cuidado de ellas. Incluso trae artículos variados sobre, por ejemplo, “Cómo poner una piscina en tu jardín” sin romper la estética del mismo. Viene con un menú detallado y fotos a todo color.

Gerente de jardín

Esta app es para jardineros un poco más avanzados. En ella puedes registrar cada una de las plantas que tienes, agregarle una foto y programar distintas alarmas para el cuidado de cada una de ellas: cuándo desbrozar, deshojar, regar, fumigar, trasplantar, etc. También trae una opción que te permite buscar las floristerías más cercanas a tu ubicación. Está desarrollada por Lemonclip.

Ya puedes entonces comenzar a agregar ese toque de naturaleza en tu casa, que le da mucha armonía al ambiente. Las plantas son una buena forma de mantener tu hogar con cierta vida y con un ambiente muy acogedor. Lo cierto es que yo en casa tengo unas cuantas y estas apps me han venido de perlas. Con ellas he aprendido cómo cuidar ciertas plantas que no conocía mucho, no creas que solo hay que regarlas y ya está.