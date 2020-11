¿Te va mal el WiFi de casa y estás cansado de llamar a tu operador? ¿No te llega la cobertura del WiFi ni a la habitación que tiene el router al lado? ¿Te matan siempre jugando por el lag de tu conexión? Esto, aunque parezca muy raro, es demasiado habitual. El problema se debe, generalmente, a la mala calidad de los routers que nos instalan las compañías telefónicas por defecto.

Los hay mejores o peores, pero muy pocos alcanzan la calidad de un router como los que te vamos a mostrar a continuación. Cambiar el router no solo te hará ganar más cobertura, sino también control sobre tu red WiFi, más velocidad y muchas opciones de configuración que la mayoría de los routers convencionales no tienen. Y se acabará eso de tener que conectarse por cable para disfrutar de toda la velocidad…

¿Qué tendrías que hacer para cambiar el router?

Poner un nuevo router en casa no es para nada complicado, de hecho, lo puedes hacer tu mismo. Lo único que necesitarás será conectar el nuevo router al módem que te deja tu operadora y listo (o al router que ya tienes, con un cable).

Una vez conectado el router nuevo tendrías que desactivar la red WiFi del viejo y configurar el nuevo. Realizar esta configuración será mucho más fácil de lo que imaginas, pues tanto los routers WiFi de Xiaomi como el de Honor que te vamos a dejar a continuación, cuentan con una aplicación para tu móvil con la que podrás configurarlo todo en muy poco tiempo.

Estos routers mejorarán la velocidad de tu WiFi de una forma que no te imaginas, y si antes tenías 20 MB en algunas zonas de tu hogar ahora podrás tener 200 o más, pues un router WiFi 6 alcanza sin ningún problema unos 600 MB o más con buena cobertura.

¿Cuáles son los mejores routers WiFi 6 para mejorar tu conexión?

Te vamos a recomendar 4 routers diferentes, que irán subiendo de precio según tus necesidades. Sin embargo, desde el primero al último te ofrecerán muy buena cobertura del WiFi en tu hogar, mejorando muchísimo tu WiFi. Yo personalmente cambié el router y pasé de no ser capaz de conectarme en mi habitación a tener toda la velocidad de la conexión (unos 200 MB en este momento).

Y no solo he notado eso, sino que ahora puedo conectar 30 o 40 dispositivos al router y este no se queda pillado, algo que los routers clásicos que nos dejan las compañías telefónicas no llevan nada bien…

Honor WiFi X3, un buen router que solo cuesta 28€

Este, en concreto, es el que estoy usando actualmente y me ha permitido mejorar, por mucho, la conexión que tenía. Es un dispositivo que cuenta con WiFi 6 y alcanza una velocidad de enlace de hasta 867 Mbps.

Se configura fácilmente con una app de Huawei y además permite conectar hasta 120 dispositivos sin problema. Una de las cosas que me gusta mucho de este router Honor es que permite configurar todo fácilmente, ver quién está conectado, crear una red WiFi para invitados, etc. Además, goza de bastantes ajustes de protección para evitar que el vecino te robe el Internet.

Es perfecto si tienes un teléfono Huawei y Honor, ya que crea un enlace propietario que mejora todavía más la latencia de conexión entre estos dispositivos, aunque va genial con PCs y móviles de otras marcas.

Los routers Xiaomi son compatibles con la red Mesh

A partir de aquí para abajo, no solo vas a mejorar la cobertura, sino que estos routers son compatibles con la red Mesh. Es decir, que podrás crear una red WiFi comprando 2 o más, para llegar a todos los rincones de tu hogar (si tienes una casa o un local grande para tu negocio).

Redmi AX6, la opción económica de Xiaomi

Este router Redmi es uno de los más baratos de Xiaomi, pero aún así es genial. Lo he probado personalmente y debo admitir que la velocidad que alcanza gracias a sus 6 antenas puede llegar a superar los 3000 Mbps. Es decir, que aunque tengas 1 GB de descarga no tendrás problema por usar esta conexión a través del WiFi.

Y gracias a la red Mesh (en la que puedes combinar los AX1800, AX3600 e incluso el Redmi AX5), podrás crear una red WiFi ultra potente en tu hogar que permitirá que ningún rincón se quede sin WiFi. En su interior lleva un procesador Qualcomm diseñado específicamente para mejorar al máximo tu conexión a Internet.

Es un router genial si tienes un móvil Xiaomi, pues gracias a tecnologías propietarias puede mejorar todavía más la conexión con sus dispositivos. Y podrás configurar todo fácilmente desde la app MiWiFi de Xiaomi (crear red para invitados, echar a dispositivos que no son tuyos, limitar la conexión para ciertos dispositivos, configurar la protección infantil, etc). Está disponible por unos 52€ en AliExpress.

Xiaomi AX1800, un router especial para gamers

Si necesitas un router especial para gamers, Xiaomi tiene el AX1800 pensado para ello. En su interior lleva un procesador Qualcomm de 5 núcleos que permitirá gestionar el router a una gran velocidad.

Gracias a eso, a través de WiFi 6 y sus 4 antenas, podrás disfrutar de una velocidad impresionante en hasta 128 dispositivos a la vez. Pero lo mejor de este router no es eso, sino su diseño pensado para crear una red WiFi de 360 grados de gran calidad. Soporta hasta 1775 Mbps de velocidad, es una pasada de router.

E igual que el anterior, es compatible con la red Mesh y cuenta con tecnologías para acelerar tu velocidad cuando estás jugando, y reducir el lag. Lo puedes conseguir por solo 41€. Si sueles jugar cómpralo, te cambiará la vida.

Xiaomi AX3600, el router más potente de todos, perfecto para toda tu domótica

Y si lo que necesitas es tener uno de los mejores routers del mercado, para ti han creado el Xiaomi AX3600. Se trata de un router similar a los anteriores que mejora, todavía más, tanto la velocidad como la cobertura del WiFi.

Un router que monta un procesador Qualcomm de 6 núcleos para manejar hasta 3000 Mbps y soportar hasta 248 dispositivos a la vez conectados. Por supuesto, tiene WPA3 y todas las medidas de seguridad que te puedas imaginar.

La razón para elegir este por encima de otros es que logra una velocidad muy buena y crea una red todavía más estable y amplia. Si tienes una vivienda de 150 metros cuadrados, con un router como este en el centro tendrías toda la velocidad en cualquier punto del hogar (a no ser que tengas paredes de hormigón de 1 metro). Además, es un router diseñado para soportar específicamente todos tus dispositivos de domótica con una baja latencia, para que cuando digas (Alexa, apaga la luz), esta se apague a la velocidad del rayo.

Como te comentábamos, también es compatible con la red Mesh de Xiaomi, y podrás ampliar tu red si lo necesitas. Con sus 7 antenas, y toda su potencia, estamos seguros de que no te defraudará. Lo tienes desde solo 86€.

¿Estás preparado para revolucionar el WiFi de tu hogar?