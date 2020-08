¿Necesitas un router inalámbrico con una buena velocidad de conexión? Entonces quizás deberías probar con alguno 4G. Aunque las redes 5G ya están entre nosotros, su disponibilidad y cobertura siguen siendo muy limitadas, además de tener planes bastante caros.

Sin embargo, las redes 4G ofrecen velocidades excelentes, con el plus de costar menos y tener una cobertura mucho mayor. El mercado está inundado de opciones a elegir, pero solo deberías optar por los 3 mejores routers 4G sin cables de 2020, que además caben en tu bolsillo. ¿Listo para navegar a toda velocidad?

Router portátil Huawei E5576-320, conexión 4G al mejor precio, para 16 dispositivos y listo para funcionar

Queremos empezar la lista con un plato fuerte, y qué mejor manera de hacerlo que con un router 4G sin cables de Huawei. La compañía china no solo sabe hacer buenos móviles, sino que además es un verdadero monstruo de las redes.

El Huawei E5576-320 es un router 4G que cabe en la palma de tu mano, es bastante económico y no requiere configuración inicial. Tan solo introduce tu SIM, enciéndelo y comienza a disfrutar, aunque siempre podrás usar Huawei HiLink en tu móvil para establecer una contraseña y demás.

Todos los usuarios que lo prueban aseguran que el Huawei E5576-320 tiene una excelente cobertura, algo en lo que muchos dispositivos 4G fallan. Pero eso es solo el comienzo, porque esto es todo lo que te ofrece este fabuloso dispositivo:

Conexión 4G LTE con velocidades de hasta 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida.

y 50 Mbps de subida. Compatible con las bandas 4G y 3G más utilizadas a nivel mundial y de España.

a nivel mundial y de España. Estándar Wi-Fi 4 de banda simple (2,4 GHz) con conexión WLAN de hasta 150Mbps .

. Capacidad de conexión de hasta 16 dispositivos en simultáneo.

en simultáneo. Batería de 1500 mAh con hasta 6 horas de autonomía .

. Puede utilizarse como repetidor de señal Wi-Fi.

de señal Wi-Fi. Extras como SSID, WEP, WPA, WPA2-PSK , lista de invitados, filtrado de MAC e IP , DHCP y más.

, lista de invitados, , DHCP y más. Compatible con la app Huawei HiLink para Android e iOS.

Listo para ser utilizado.

Router 4G TP-Link M7200, con 8 horas de autonomía para que nunca pares

El segundo dispositivo que recomendamos también es increíble, aunque apuesta más a la autonomía. A pesar de ser muy pequeño, el M7200 de TP-Link es un router 4G sin cables con una batería de 2000 mAh que le permite alcanzar hasta las 8 horas de uso continuo.

La velocidad de conexión 4G es idéntica a la del router de Huawei, pero en WLAN es capaz de alcanzar los 300 Mbps. Como el primero, el dispositivo de TP-Link es de banda única (2,4 GHz), pero solo permite conectar 10 dispositivos en simultáneo.

Su configuración es automática en muchos casos, pero en algunos hay que revisar manualmente el APN si no conecta. ¿Cómo lo haces? Con tu ordenador, o con la app tpMiFI para Android e iOS. El M7200 es un router 4G portátil fantástico. Este es su resumen de características:

Conexión 4G LTE con velocidades de hasta 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida.

y 50 Mbps de subida. Compatible con las bandas 4G y 3G más utilizadas a nivel mundial y de España.

a nivel mundial y de España. Estándar Wi-Fi 4 de banda simple (2,4 GHz) con conexión WLAN de hasta 300 Mbps .

. Capacidad de conexión de hasta 10 dispositivos en simultáneo.

en simultáneo. Batería de 2000 mAh con hasta 8 horas de autonomía .

. Extras como SSID, WEP, WPA, WPA2-PSK , filtrado de MAC , DHCP y más.

, , DHCP y más. Compatible con la app tpMiFi para Android e iOS.

Conexión en segundos.

Router 4G TP-Link M7350, con doble banda WiFi, pantalla informativa y ranura para micro SD

Como no podía ser diferente, guardamos lo mejor para el final. El M7350 es un router 4G sin cables que reúne todo lo mejor de los dos anteriores y añade características adicionales de lujo. ¿Cuáles son? La primera de ellas salta a la vista, y es su pantalla OLED que siempre te mostrará todo lo que necesites saber. Con ella podrás ver el nivel de batería, la velocidad de conexión, la calidad de la señal y mucho más, pero no es lo único.

El TP-Link M7350 llega con WiFi 5 de doble banda. Sí, como lo lees, no tendrás que preocuparte porque la banda de 2,4 GHz esté colapsada porque siempre podrás mudarte a la de 5 GHz. No obstante, recuerda que una frecuencia mayor limitará un poco la cobertura final, justo una de las razones por las que el 5G todavía no es tan atractivo.

¿Hay algo más? Por supuesto, el M7350 es un router 4G al que también puedes colocarle una microSD de hasta 32 GB. ¿Para qué? Pues para que todos tengan acceso a cualquier contenido que desees fácilmente, sin tener que transferirlo de un dispositivo a otro. Esta es la ficha técnica del TP-Link M7350:

Conexión 4G LTE con velocidades de hasta 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida.

y 50 Mbps de subida. Compatible con las bandas 4G y 3G más utilizadas a nivel mundial y de España.

a nivel mundial y de España. Estándar Wi-Fi 5 de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) con conexión WLAN de hasta 300 Mbps .

(2,4 GHz y 5 GHz) con . Capacidad de conexión de hasta 10 dispositivos en simultáneo.

en simultáneo. Batería de 2550 mAh con hasta 8 horas de autonomía .

. Ranura para tarjeta microSD de hasta 32 GB.

de hasta 32 GB. Pantalla OLED para mostrar estadísticas.

para mostrar estadísticas. Extras como SSID, WEP, WPA, WPA2-PSK , filtrado de MAC , DHCP y más.

, , DHCP y más. Compatible con la app tpMiFi para Android e iOS.

Conexión en segundos.

¿Cuál te ha gustado más? ¿Conoces algún otro que sea mejor y tenga un precio increíble?