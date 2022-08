Con un precio de partida de 1800 euros, difícilmente querrás que tu nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 sufra algún daño, ¿cierto? Cualquier persona pensaría lo mismo, porque un pepino de móvil como ese merece que lo cuides y mimes al máximo. Sin embargo, que sea un móvil tan costoso no lo hace exento de sufrir rayones, una caída aparatosa o llevarse un mal golpe por error.

Por suerte existen las fundas protectoras desde hace muchísimo tiempo y el Galaxy Z Fold 4 no se iba a quedar sin ellas. Samsung tiene sus propias opciones oficiales, aunque también hay un montón más de otros fabricantes. ¿Buscabas una funda que sea de buena calidad y diseño para proteger tu nuevo plegable? ¡Enhorabuena! Porque seleccionamos las mejores fundas protectoras para el Samsung Galaxy Z Fold 4.

5 fundas para proteger tu Samsung Galaxy Z Fold 4

con estilo

Seleccionar solo 5 fundas protectoras para tu Galaxy Z Fold 4 no es tarea sencilla dado el extenso catálogo de opciones disponibles. Sin embargo, lo hicimos y tomamos en consideración tanto la calidad de la funda como su precio y variedad de opciones. Este fue el resultado:

Funda transparente slim de Ringke, para disfrutar el diseño de tu Galaxy Z Fold 4 mientras lo proteges

Ringke es un fabricante con muchísimo bagaje en eso de fabricar fundas protectoras y su producto estrella son las Ringke Slim transparentes. ¿Las razones? Varias:

Es transparente , así que no ocultarás el fantástico diseño de tu Galaxy Z Fold 4.

, así que no ocultarás el fantástico diseño de tu Galaxy Z Fold 4. Está fabricada en policarbonato, que es resistente a caídas, golpes y arañazos .

. No se pone amarilla con el tiempo , como sí sucede con las fundas de silicona.

, como sí sucede con las fundas de silicona. Mantiene la compatibilidad con la carga inalámbrica de tu móvil .

. El adjetivo «slim» no es gratuito, pues cada pieza tiene un grosor de solo 1,2 mm, sin perder resistencia y aportando naturalidad al manejo.

Sin embargo, lo mejor de esta funda es que ofrece todo anterior por solo 22,99 € y, ojito, también está disponible en semitransparente (mate) y negro.

Funda Attux ultra-resistente con protector de cámaras, para que tu Galaxy Z Fold 4 sea indestructible

¿Sabes que eres descuidado? Entonces tu mejor opción es comprar una funda que proteja muy bien tu móvil. Por desgracia, las fundas ultra-resistentes tienden a ocultar todo el diseño de tu dispositivo, pero la de Attux es una verdadera armadura con mucho estilo. Estos son algunos de sus beneficios:

Cuerpo fabricado en múltiples capas que ayuda a absorber impactos.

que ayuda a absorber impactos. Certificación MIL-STD 810G de grado militar para una resistencia incomparable.

de grado militar para una resistencia incomparable. Ventana protectora deslizante para las cámaras , que nunca corran peligro.

, que nunca corran peligro. Anclaje de metal para que uses tu móvil con el soporte magnético de tu coche.

para que uses tu móvil con el soporte magnético de tu coche. Soporte tipo anillo para que sostengas tu Galaxy Z Fold 4 con mayor seguridad o lo utilices sobre una mesa.

La funda tipo armadura de Attux para tu Galaxy Z Fold 4 cuesta apenas 11,55 € y está disponible en 5 colores diferentes (aunque la versión en negro es un poco más cara).

Funda protectora con soporte de FtronGRT, protección no tiene que ser sinónimo de perder el estilo

Justo en el punto medio de las dos fundas anteriores encontrarás la de FrontGRT. ¿Por qué lo decimos? Porque ofrece buena resistencia y estilo en un mismo accesorio. Esto es lo que la hace tan genial:

Cuerpo fabricado en policarbonato resistente a caídas, golpes y arañazos .

. Superficie antideslizante con protección oleofóbica que evita huellas dactilares y grasa.

que evita huellas dactilares y grasa. Diseño delgado para que tu Galaxy Z Fold no se convierta en un ladrillo.

para que tu Galaxy Z Fold no se convierta en un ladrillo. Clip magnético que sirve como soporte para poner tu móvil en la mesa.

que sirve como soporte para poner tu móvil en la mesa. No se pone amarilla ni se decolora con el paso del tiempo.

con el paso del tiempo. 5 colores a elegir con un estilo genial.

La funda protectora de FtronGRT está a la venta en Amazon por 14,98 € y es una de las opciones con mejor balance entre protección y diseño.

Funda de cuero con bolsillo para S Pen de DoAo, un Galaxy Z Fold 4 es sinónimo de lujo y esta funda también

El cuero es sinónimo de elegancia y eso es algo que todos sabemos. Por tanto, no podíamos dejar fuera de esta lista a la mejor funda de cuero que hay para el Galaxy Z Fold 4. No solo aportará clase a tu smartphone plegable, sino también protección y un extra genial que sabrás apreciar.

El cuerpo está fabricado con policarbonato resistente a caídas, golpes y arañazos .

. La trasera añade una capa de cuero texturizado que aporta un estilo prémium brutal.

texturizado que aporta un estilo prémium brutal. Superficie antideslizante con protección oleofóbica que evita huellas dactilares y grasa.

que evita huellas dactilares y grasa. Incluye bolsillo para el S Pen , el accesorio por excelente de los Samsung Galaxy.

, el accesorio por excelente de los Samsung Galaxy. Mantiene la compatibilidad con la carga inalámbrica de tu móvil.

de tu móvil. Está disponible en 5 colores diferentes.

¿Cuánto cuesta esta belleza? 17,68 € en Amazon, toda una ganga.

La funda de Kamita es la más completa que encontrarás para tu Samsung Galaxy Z Fold 4

¿Buscas una funda con lo mejor de todas las anteriores de esta lista? Entonces debes echarle un ojo a la fabricada por Kamita, porque es demasiado completa:

Incluye bolsillo para el S Pen .

. Está fabricada en policarbonato resistente a caídas, golpes y arañazos .

. Tiene protección oleofóbica que evita huellas dactilares y grasa.

que evita huellas dactilares y grasa. Cuenta con clip magnético que sirve como soporte para mesa.

que sirve como soporte para mesa. La trasera es texturizada para mejorar el agarre y tiene diseños geniales.

para mejorar el agarre y tiene diseños geniales. Está disponible en varios colores.

No podíamos cerrar esta lista con otra funda diferente a esta, aunque definitivamente no es la más económica. La cubierta protectora de Kamita cuesta 32,99 €, aunque vale cada centavo invertido para proteger tu Galaxy Z Fold 4. Aparte, sigue siendo mucho más barata que las fundas oficiales de Samsung para este móvil, que no son tan geniales como las de esta lista.

¿Ya decidiste qué funda protectora comprar?