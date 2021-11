El español no sería lo que es sin la «Ñ». Incluso el nombre de nuestro idioma tiene esta letra. Se trata de un elemento distintivo de los hispanohablantes, dado que muy pocos otros idiomas del mundo usan esta letra.

La casi exclusividad de la letra Ñ en el idioma español puede representar un problema en el mundo Android. ¿Por qué? Pues al no existir este elemento en muchas otras lenguas importantes, a veces se omite su inclusión en los teclados. Pero no te preocupes, si tu móvil no tiene esta letra aquí te explicaremos cómo puedes poner la Ñ en el teclado.

¿Dónde está la letra Ñ? ¿Por qué mi móvil no la tiene?

Partiendo del hecho de que la letra Ñ es casi exclusiva del idioma español, ya te puedes imaginar por qué, a veces, no viene en algunos móviles Android. Ciertamente, en el mundo existen otros idiomas que utilizan la letra Ñ además del español. Pero estos son idiomas muy poco hablados a nivel mundial, tales como el gallego, el asturiano y decenas de lenguas indígenas de Latinoamérica.

En pocas palabras, de las lenguas más importantes del mundo el español es el único idioma que usa esta letra. Esto hace que no se incluya la Ñ en un móvil que este destinado a venderse en un mercado que no habla español.

Por ejemplo, cuando compras un teléfono en China o en un país que no habla español, este vendrá sin la Ñ. Pero descuida, esto no significa que no puedas añadirla, ya que a continuación te traemos 2 métodos para tener esta letra en el móvil.

La solución para tener la Ñ en el teclado de un Android

En el momento que enciendes por primera vez un móvil que acabas de sacar de su caja, completarás un proceso de configuración inicial en el que debes elegir el idioma español. Si no lo hiciste, puede que esta sea la causa por la que no encuentras dicha letra.

También es posible que no hayas agregado el idioma al teclado del smartphone, o que hayas instalado uno de los 5 mejores teclados que puedes usar en Android y no lo configuraste bien. Independientemente de cuál sea la causa, te daremos la solución para cada uno de estos casos.

Cambia el idioma de tu móvil a español para tener la Ñ en el teclado

Si tu móvil Android está en inglés, es obvio por qué no encuentras la Ñ en el teclado. ¿Hay una forma de ponerlo en español? Sí, solo tienes que seguir estos pasos:

El primer paso es abrir el menú de ajustes .

. Ahora entra en la sección Language & input . Si tienes un Xiaomi esta opción se encuentra dentro del apartado Additional settings .

. Si tienes un Xiaomi esta opción se encuentra dentro del apartado . Lo siguiente es pulsar Languages .

. Aquí solo deberás buscar y presionar Español para hacer el cambio de idioma.

Establece el idioma español en el teclado

Ahora bien, si ya tienes el idioma español configurado en tu terminal Android, y aun así no consigues la letra Ñ, es probable que tu teclado no tenga el idioma español. Pero descuida, añadirlo es muy fácil:

Abre el menú de ajustes del móvil e ingresa en la opción Idiomas e introducción de texto .

. Lo siguiente es pulsar sobre Administrar teclados y luego presionar el teclado que uses en tu móvil. En nuestro caso es el Gboard.

y luego presionar el teclado que uses en tu móvil. En nuestro caso es el Gboard. Una vez que te encuentres en el menú de ajustes del teclado, tienes que abrir la opción Idiomas .

. Aquí te aparecerán los idiomas que tiene instalado el teclado. Si no está el español, debes pulsar Añadir teclado .

. Ahora debes buscar el Español (España) , pulsarlo y luego presionar el botón Hecho para añadirlo.

, pulsarlo y luego para añadirlo. Finalmente, abre una app que active el teclado y mantén presionado el globo terráqueo para que aparezca la ventana con idiomas disponibles. Por último, solo tendrás que activar el Español y listo.

Como ves, no tienes que alarmarte si el teclado de tu teléfono Android no tiene Ñ, ya que añadirla es muy fácil. ¿Te interesa conocer una alternativa para el teclado de Google? Pues échale un vistazo al FlorisBoard, un teclado de código libre.