Si estás teniendo problemas al momento de usar Snapchat, o bien no puedes subir ninguna foto a la red social, no te preocupes, aquí encontrarás la solución. En este artículo te mostraremos qué es lo que debes hacer si Snapchat no funciona en tu móvil Android.

¿Cómo solucionar los problemas de Snapchat?

Es importante que sepas descubrir cuándo el problema es de Snapchat, y cuándo el problema está relacionado con tu conexión a Internet, o específicamente a tu modelo de móvil. Para ello lo mejor que puedes hacer es verificar si tienes conexión a Internet o no, ¿cómo? Pinchando aquí. Si al entrar en esa página web observas la palabra “YES!” en color verde, tu conexión a Internet está funcionando de forma correcta.

Ante esta situación, deberás probar algunas de las soluciones que te mostramos a continuación.

Cómo saber si Snapchat está caído

Ingresa en el sitio web de Downdetector.

Una vez dentro de la página web en cuestión, podrás ver si otros usuarios reportaron problemas con la app de Snapchat.

Si en la página web aparece la siguiente frase “Ninguna falla Snapchat”, la red social no estaría teniendo ningún problema.

Por otra parte, si al ingresar en dicho sitio web para detectar si Snapchat está caído o no, aparece la frase “Snapchat presenta fallas”, la red social estará caída y el problema será propio de Snapchat. En ese caso no hay nada que puedas hacer, solo esperar a que el problema sea solucionado por parte de la plataforma.

Cierra sesión y vuélvete a loguear con tu cuenta en Snapchat

Dentro de Snapchat, pincha en tu usuario (ubicado arriba a la izquierda de la pantalla).

(ubicado arriba a la izquierda de la pantalla). Por consiguiente, pincha en la pequeña rueda dentada que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubica arriba a la derecha de la pantalla. Desplázate hasta el fondo del menú y pincha en la opción que dice Cerrar sesión.

Dale al botón Sí .

. Pincha en Cerrar sesión .

. Y, por último, dale al botón de color azul que dice Iniciar sesión como “tu nombre de usuario”.

Elimina el caché y el espacio de almacenamiento de Snapchat

Entra en los Ajustes / Configuración de tu móvil.

/ de tu móvil. Pincha en la opción que dice Aplicaciones y notificaciones .

. Dale a la opción “Ver las aplicaciones”.

Busca la app de Snapchat y pincha sobre la misma.

Ingresa en Almacenamiento y caché .

. Pincha en Borrar memoria caché .

. Y luego pincha en Liberar espacio de almacenamiento .

. Dale al botón Aceptar y listo.

¿Sigues sin poder subir fotos a Snapchat?

Si luego de haber aplicado todas estas soluciones la app de Snapchat sigue fallando, o bien no puedes subir fotos a tu cuenta, deberás realizar algunas de las siguientes acciones:

Actualiza la app de Snapchat desde Google Play Store.

Descarga la versión APK de Snapchat en tu móvil.

Reinicia tu teléfono .

. Pídele prestado el móvil a un amigo o familiar e intenta subir una foto desde ese teléfono.

Por último, si Snapchat no funciona y sigue presentando fallas, te recomendamos ponerte en contacto con el soporte oficial de la red social. Desde allí podrás resolver tus dudas, o bien enviar un mensaje para que te den asistencia personalizada.