¿Te has preguntado por qué no puedes ver las fotos de Instagram en algunas cuentas? Aunque Instagram sea una red social basada especialmente en las fotos que suben sus usuarios, existen casos en donde no puedes ver las publicaciones de otros.

No se debe a ningún error particular de la plataforma. En realidad, las razones son muy sencillas y contadas. Aquí te las explicaremos sin dar demasiadas vueltas.

Por qué no puedo ver las fotos de Instagram de alguien

Las razones detrás de la incapacidad de ver las publicaciones de alguien por Instagram son básicamente dos. Una de ellas podría parecerte muy raro, pero es posible e Instagram lo permite. Concretando, estas son las causas de tan curioso detalle.

Te han bloqueado . Por alguna razón, el usuario en cuestión ha decidido cortar lazos con tu cuenta y ha decidido bloquearte. En este caso, te será imposible ver las publicaciones que hace desde su cuenta.

. Por alguna razón, el usuario en cuestión ha decidido cortar lazos con tu cuenta y ha decidido bloquearte. En este caso, que hace desde su cuenta. Han desactivado la visualización de las publicaciones. Esto lo puede hacer tanto el usuario por voluntad propia, como el equipo de Instagram si encuentra contenido problemático en las publicaciones. El primer caso puede deberse al deseo del usuario por mantener su cuenta en el anonimato . Tal vez las publicaciones se las quiere reservar para sí mismo. El segundo caso se logra cuando los usuarios reportan actividad inapropiada en la cuenta objetivo.

Puedes verificar si un usuario te ha bloqueado, comprobando que ya no esté en tu lista de seguidores, revisando su cuenta o intentando contactar con él a través de mensajes privados; en el caso de tenerte bloqueado, te será imposible. No podrás interactuar ni ver su contenido. Verás las señales fácilmente.

Si es que ha desactivado la opción de hacer públicas sus fotos, entonces esto no solo te afectará a ti desde tu cuenta, sino que el resto de usuarios en Instagram tampoco podrán visualizar nada. Trata de ver las fotos de esa persona desde otra cuenta de Instagram para asegurarte de que sea este caso.

Encontrarás artículos de ayuda similares a este en nuestra web. Si has tenido otros problemas con Instagram, como no poder ver las notas, o tener problemas al iniciar sesión, te explicaremos las mejores formas para solucionarlos.