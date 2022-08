Una de las funciones más usadas en WhatsApp es el envío y recepción de fotos. Compartir archivos multimedia se ha convertido en algo cotidiano entre familiares y amigos, pero ¿qué pasa cuando las fotos que te envían no se guardan en la galería? Este es un fallo que posiblemente esté relacionado con problemas de configuración. Sin embargo, no se pueden descartar otras razones.

Afortunadamente, WhatsApp es una aplicación fácil de manejar, por ello, si estás presentando el molesto problema de no ver las fotos en la galería de tu teléfono Android, ¡no te preocupes! En este artículo te mostramos las principales razones que hacen que tu app no funcione correctamente y las posibles soluciones que te pueden ayudar a disfrutar nuevamente de tus fotos.

Visibilidad de medios de WhatsApp sin activar

Para que tus imágenes se descarguen en la galería, es necesario que esté activada la visibilidad de medios de WhatsApp. Hay dos formas de cambiar la configuración: habilitar para todos los contactos o habilitar para contactos individuales.

Si quieres habilitar para todos los contactos debes hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp y pulsa los tres puntos ubicados arriba a la derecha.

ubicados arriba a la derecha. Selecciona Ajustes > Chats.

En “Visibilidad de archivos multimedia” activa el interruptor .

. Ahora los archivos nuevos ser mostrarán en la galería.

Habilitar la visibilidad para contactos individuales también es muy fácil.

Abre el chat del contacto seleccionado.

del contacto seleccionado. Toca el nombre del contacto o grupo en la parte superior.

Pulsa “Visibilidad de archivos multimedia”.

Selecciona “Predeterminado (Sí)” y presiona “Ok”.

Ahora los archivos de este contacto en específico los podrás ver en la galería.

La carpeta de WhatsApp tiene un archivo .nomedia

Otra forma de hacer visibles las fotos en la galería, es eliminando el archivo .nomedia en el directorio. Si la carpeta WhatsApp contiene este tipo de archivo, entonces las fotos no aparecerán en otras aplicaciones. Por lo tanto, debes eliminarlo de la siguiente manera:

Abre el administrador de archivos de tu teléfono móvil.

Pulsa las 3 barras .

. Selecciona “Ajustes” y habilita la opción “Mostrar archivos ocultos”.

Ahora, para encontrar el archivo .nomedia, entra en el almacenamiento interno de tu smartphone.

Seguidamente, pulsa en WhatsApp > Media > Imágenes de WhatsApp.

Abre las carpetas “Privado y enviado”, presiona el archivo .nomedia y bórralo pulsando la papelera.

Las imágenes de WhatsApp no ​​están indexadas en tu galería de fotos

Las imágenes que recibes en las conversaciones de WhatsApp se guardan en un álbum en la galería de tu teléfono. Si no ves el álbum en la galería, es porque no está indexado o porque excluiste esa ubicación de él. Es decir, las fotos están guardadas, pero permanecen ocultas. Para resolver este problema, haz lo siguiente:

Entra en la aplicación “Galería”.

Pulsa los tres puntos en la parte superior de la pantalla.

puntos en la parte superior de la pantalla. Presiona Ajustes > Gestionar carpetas ocultas.

Mantén presionada la carpeta que deseas hacer visible y pulsa el icono en forma de ojo .

. Revisa la galería. ¡Ya podrás ver la carpeta que estaba oculta!

WhatsApp no ​​tiene permisos de acceso al almacenamiento

Otra posible razón por la que WhatsApp no ​​guarda las imágenes que te envían, es porque posiblemente la aplicación no tiene acceso a tu medio de almacenamiento interno. En estos casos la solución es muy sencilla.

Pulsa en Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > WhatsApp > Permisos.

Habilita la opción “Almacenamiento”.

Memoria interna llena

No es raro que los teléfonos con poco espacio de almacenamiento tengan inconvenientes para guardar las fotos de WhatsApp, esta podría ser la fuente del problema. Para verificarlo, primero debes revisar si la memoria está llena. Generalmente, los dispositivos móviles te notifican cuando el almacenamiento es bajo.

Al eliminar las aplicaciones o archivos que no necesitas, liberas espacio. Esto permite que las fotos de WhatsApp se guarden nuevamente en la galería de tu dispositivo Android. Para ello, puedes usar un administrador de archivos para Android como Files de Google.

Abre el administrador de archivos .

. Pulsa la pestaña “Limpiar”.

Selecciona y elimina los archivos que ya no uses , como: duplicados, memes, capturas de pantallas antiguas, fotos desenfocadas, entre otros.

, como: duplicados, memes, capturas de pantallas antiguas, fotos desenfocadas, entre otros. La aplicación te mostrará cuanto has liberado y el espacio de almacenamiento disponible.

La descarga automática de fotos está desactivada

Si aún no te aparecen las fotos en la galería, es posible que la descarga automática de imágenes en WhatsApp esté deshabilitada. Muchos usuarios desactivan esta función para evitar el consumo de datos y ahorrar espacio de almacenamiento. En cambio, solo descargan las fotos que desean en su dispositivo. Afortunadamente, activar la descarga automática es un proceso fácil que tarda pocos segundos.

Abre la app de WhatsApp en tu dispositivo móvil.

Pulsa los tres puntos para acceder a los ajustes de WhatsApp.

para acceder a los ajustes de WhatsApp. Presiona “Almacenamiento y datos”.

Selecciona “Descargar con datos móviles” y “Descargar con WiFi”.

Activa el recuadro “Foto” y pulsa “ok”.

WhatsApp desactualizado

Las versiones antiguas de la aplicación pueden generar problemas en el almacenamiento de tus fotos. Actualizar WhatsApp a la última versión suele ser una forma de deshacerte de este tipo de fallos. Así que lo primero que debes hacer es abrir Play Store en Android para verificar si WhatsApp necesita una actualización.

Si actualizar la aplicación no te resulta, entonces puedes usar como último recurso reinstalar el WhatsApp. Para hacer esto, primero debes desinstalar la aplicación; pero no olvides crear primero una copia de seguridad de WhatsApp de tus mensajes, archivos, etc. Para desinstalar la app haz lo siguiente:

Ve a la pantalla de tu smartphone y pulsa “Ajustes”.

y pulsa “Ajustes”. Presiona Aplicaciones y notificaciones > WhatsApp.

Una vez dentro de la información de la aplicación, toca “Desinstalar”.

Para instalar de nuevo, busca la aplicación en el Play Store y presiona “Instalar”, registra tu número telefónico y restaura la copia de seguridad que hiciste previamente.

Actualmente, aplicaciones como WhatsApp se han vuelto imprescindibles en la vida. Las personas a través de este medio comparten fotos, vídeos y mensajes sin importar la distancia que los separa. Por ello, no encontrar las imágenes almacenadas en tu dispositivo móvil puede ser una gran calamidad. Pero si ese es tu caso, ¡no te preocupes! Ya tienes todas las soluciones para guardar de nuevo tus fotos en la galería.