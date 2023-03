No puedo entrar en WhatsApp Beta cómo solucionarlo

¿Estás teniendo problemas para abrir la app de WhatsApp desde tu dispositivo móvil Android? Si tu respuesta es “sí”, y además cuentas con la versión beta de esta app de mensajería, déjanos decirte que no eres la única persona que está experimentando este tipo de inconveniente.

Según lo informado por miles de usuarios, como así también lo publicado por WABetaInfo en Twitter, la Beta de WhatsApp está presentando muchísimos problemas en la mayoría de las versiones de Android.

Por suerte, existe una solución momentánea que puede llevarse a cabo para usar WhatsApp Beta. Si te interesa conocer esa solución, te invitamos a que sigas leyendo nuestro artículo.

¿Por qué WhatsApp Beta no abre y no aparece en Google Play Store?

A pesar de que aún no se ha pronunciado de forma oficial WhatsApp en ninguno de sus canales de redes sociales, WABetaInfo explicó que el problema que está ocasionando que la app no abra y no aparezca en la tienda de apps de Google, está relacionado con la última actualización que se subió a Play Store.

Así mismo, se espera que se solucione este problema de forma automática, aunque aún se desconoce cuánto tiempo le llevará a WhatsApp subsanar estos dos enormes problemas que imposibilitan el correcto uso de la app de mensajería.

WhatsApp Beta no abre en Android, ¿cómo solucionarlo?

Existen dos métodos para solucionar el problema que está causando que WhatsApp Beta no abra en móviles Android. El primero de ellos es darse de baja del programa Beta, ¿cómo? De la siguiente forma:

Teniendo en cuenta que WhatsApp Beta no aparece en Google Play, deberás realizar la baja del programa en cuestión desde este enlace.

en cuestión desde este enlace. Una vez que estés dentro del mismo, tendrás que pinchar en “Leave the programa”.

En poco menos de 5 minutos, se descargará la versión normal de la app de mensajería, esto te permitirá volver a usar la aplicación sin ningún problema.

Si los pasos que te hemos mostrado arriba no te han funcionado, podrás descargar una versión anterior de WhatsApp Beta. Eso sí, este procedimiento debe hacerse de forma manual, pues tendrás que descargar la app en formato APK (desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo).

Enlace | WhatsApp Beta APK

Por último, pero no por eso menos importante, si no sabes cómo instalar ese tipo de apps en Android, te aconsejamos seguir los pasos en los que explicamos cómo instalar archivos APK.