Si al momento de abrir la app de TikTok en tu móvil Android notaste que algo no andaba bien, ¡no desesperes! Pues hay casos en los que podría llegar a parecer un pequeño error que no le permite funcionar de forma correcta a la respectiva aplicación.

Uno de esos errores, el cual suele decir “presente” al menos dos o tres veces por año, está relacionado con la versión de TikTok que se ha descargado. En pocas palabras, cuando algo no funciona como debería, TikTok suele mostrar este mensaje en las pantallas de los usuarios: “Instala la versión más reciente”.

¿Por qué la app de TikTok se queda en blanco y dice que debes instalar la versión más reciente?

Según lo que hemos podido averiguar por nuestros propios medios, pues TikTok no dio ninguna respuesta oficial al respecto, la app en Android muestra una pantalla en blanco y despliega el mensaje “Instala la versión más reciente” cuando se ha dañado algún archivo de suma importancia dentro de la aplicación.

Al detectar que algo no está funcionando de forma correcta, la app decide “desactivar” todas las funciones, ¿para qué? Para que el móvil no registre errores, o bien no entre en una especie de loop infinito (no se podría cerrar la app y el móvil quedaría trabado).

¿Cómo solucionar este error en Android?

Si estás experimentando este problema, déjanos decirte que la solución es muy simple. Como indica el error en cuestión, es necesario actualizar la app manualmente para que vuelva a funcionar de forma correcta:

Abre la tienda Play Store .

. Pincha sobre tu cuenta (arriba a la derecha de la pantalla).

(arriba a la derecha de la pantalla). Ingresa en el apartado que dice “Administrar dispositivo y apps”.

Dale a la opción “Actualizaciones disponibles”.

Y, por último, pincha en el botón llamado “Actualizar” (está a la derecha de TikTok).

Como podrás observar, esta solución puede llevarse a cabo siempre y cuando exista una actualización disponible. En caso de no haber ninguna actualización, tendrás que borrar el caché de TikTok, o bien descargar una versión anterior desde APK Mirror.