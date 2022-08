Gmail es sin lugar a dudas uno de los mejores servicios de correos electrónicos. La plataforma de Google está repleta de un montón de funciones interesantes como la de crear correos ilimitados con una sola cuenta o usar esta mensajería electrónica sin conexión a Internet.

Pues bien, los de la gran G continúan trabajando en mejorar su plataforma de correos electrónicos, aunque esta vez no han apostado por nuevas funciones, sino por un cambio de apariencia. Así es, ha llegado un nuevo diseño a Gmail… ¿Ya lo probaste y no te gustó? Pues no te preocupes, aquí te explicamos cómo volver a la versión anterior.

Cómo volver al diseño anterior de Gmail

Cómo volver al diseño anterior de Gmail 1 de 3

Recuperar el diseño antiguo de Gmail es muy sencillo. De hecho, te tomará tan solo 1 minuto volver a la versión anterior gracias a que Google ha incorporado una función para hacerlo y la puedes usar siguiendo estos pasos:

Lo primero que tienes que hacer es abrir Gmail en tu navegador.

en tu navegador. Ahora, debes hacer clic en el botón de engranaje que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Seguidamente, tienes que pulsar en Volver a la vista original .

. Ahora solo tienes que hacer clic en Volver a cargar y listo.

Cómo recuperar la nueva versión de Gmail

Cómo recuperar la nueva versión de Gmail 1 de 3

En caso de que seguiste los pasos anteriores, lograste volver a la versión anterior de Gmail y ahora te arrepientes y quieres recuperar la nueva interfaz, pues descuida, esto también es posible. Para hacerlo, solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre Gmail desde el navegador.

desde el navegador. Pulsa sobre el engranaje que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Lo siguiente es hacer clic en Probar la nueva vista de Gmail .

. Finalmente, solo presiona en Volver a cargar y listo.

Como puedes ver, se trata de un procedimiento muy sencillo de hacer y que entraña muy poca dificultad. Y tú… ¿Con cuál te quedas? ¿El nuevo o el viejo diseño de Gmail?