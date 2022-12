Las dos peores cosas que te pueden pasar en una conversación de WhatsApp es te dejen en visto y que alguien elimine un mensaje que no alcanzaste a ver. Para lo primero no hay otra solución que no sea pedirle amablemente a la persona que te responda, pero para lo segundo sí que existen varias soluciones posibles. En este artículo te enseñaremos a ver mensajes eliminados en WhatsApp mediante dos métodos diferentes que te permitirán saber qué decía alguien en el chat antes de arrepentirse.

¿Por qué te enseñaremos dos métodos? Porque tienen niveles de efectividad distintos. El primero es el más fácil de aplicar, ya que no requiere instalar ninguna app, pero puede que no te resulte efectivo en determinados escenarios. En cambio, con el segundo método es casi imposible que no logres ver los mensajes eliminados en WhatsApp de cualquier persona, pero deberás utilizar un programa de terceros y seguir un tutorial un poco más extenso.

Cómo ver mensajes borrados en WhatsApp sin instalar nada

La forma más fácil de ver mensajes eliminados en WhatsApp es utilizando el historial de notificaciones predeterminado de Android. Para ello, solo sigue estos pasos:

Abre la app de Configuración o Ajustes de tu Android.

o Ajustes de tu Android. Selecciona la opción Notificaciones .

. Ve a Historial de notificaciones .

. Allí podrás ver las últimas notificaciones que tu móvil ha recibido, entre las cuales deberían estar los mensajes eliminados de WhatsApp.

El problema de este método, además de que solo es compatible con dispositivos Android, es que si no estaba activado el historial de notificaciones no podrás ver ningún mensaje de WhatsApp eliminado. Además, aunque tengas el historial activado, es posible que se haya borrado solo y no estén las notificaciones de WhatsApp.

Busca los mensajes eliminados en la copia de seguridad de tu WhatsApp

Si el método anterior no te funcionó, entonces te recomendamos intentar recuperar los mensajes eliminados con la copia de seguridad que WhatsApp crea automáticamente cada cierto tiempo. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Asegúrate de haber configurado la copia de seguridad de WhatsApp en tu móvil. De lo contrario, no habrá manera de ver mensajes eliminados con este método.

Desinstala WhatsApp de tu teléfono y vuelve a instalarlo desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Durante el proceso, te preguntarán si quieres restaurar tu historial de chat desde una copia de seguridad de Google Drive (iCloud en caso de que uses un iPhone). Confirma la acción.

(iCloud en caso de que uses un iPhone). Confirma la acción. Elige la copia de seguridad que quieres restaurar . Elige una creada justo después de que hayan eliminado el mensaje enviado en WhatsApp.

. Elige una creada justo después de que hayan eliminado el mensaje enviado en WhatsApp. Espera a que se restaure la copia y listo. Deberías poder ver los mensajes eliminados de WhatsApp.

Cómo ver mensajes eliminados en WhatsApp con una aplicación de terceros

La ventaja de usar una app de terceros para ver mensajes eliminados en WhatsApp es que no dependerás del historial de notificaciones de tu móvil para encontrar esos mensajes borrados que quieres leer. Una de las mejores apps para hacer esto es FamiGuard Pro for Android, que en realidad es una aplicación de seguimiento y monitorización para el control parental de los niños.

Esta app es capaz de ayudarte a leer mensajes borrados de WhatsApp en cualquier momento, puesto que registra continuamente todos los mensajes de WhatsApp para que no dejes de leer ninguno. Sirve tanto para leer otros mensajes de WhatsApp en Android como para ver aquellos mensajes que borraste por error o sin querer.

Sigue estos pasos para ver mensajes eliminados en WhatsApp con FamiGuard Pro:

Primeramente, crea una cuenta en FamiGuard Pro.

Pincha este enlace para descargar la app FamiGuard Pro for Android en tu móvil. Tienes que deslizar el botón a la derecha para iniciar la descarga. Luego, configura la app siguiendo las instrucciones indicadas.

Vuelve a tu PC y ve al sitio web de FamiGuard Pro para ingresar en el panel principal (dashboard) de la app con tu cuenta.

de la app con tu cuenta. En el panel derecho, selecciona Social Apps .

. Haz clic en WhatsApp.

En esta sección podrás ver todos los mensajes de WhatsApp (tanto los recibidos como los enviados) incluyendo los eliminados . Puedes pulsar en «All» para filtrarlos por una fecha específica.

. Puedes pulsar en «All» para filtrarlos por una fecha específica. Si lo anterior no es suficiente para ti, puedes activar el keylogger de la app (una función que registra todo lo que se escribe en el teléfono) desde el panel de la izquierda. Asegúrate de elegir WhatsApp en esta sección para registrar los mensajes eliminados en el móvil en los chats.

¡Eso es todo! De esta manera, no habrá mensaje de WhatsApp que no puedas leer. El único problema de este método es que si no habías activado antes el rastreo y registro de los mensajes de WhatsApp en tu móvil con FamiGuard Pro, no hay manera de que puedas ver los mensajes borrados en WhatsApp que quieres ver en este momento. Así que activa esta app cuanto antes en tu móvil para no perderte sus beneficios.

En caso de que quieras usar otra app de terceros para ver mensajes eliminados en WhatsApp, te recomendamos echarle un ojo a WhatsApp Removed+.