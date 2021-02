Si quieres enviarles un vídeo por WhatsApp a tus amigos, pero en el mismo se oye algo que no quieres que los demás escuchen, no te preocupes, la app de mensajería más popular del mundo te permite silenciar cualquier vídeo, ¿no nos crees? Sigue leyendo que aquí te mostramos cómo silenciar los vídeos de forma simple y sin tener que descargar ninguna otra aplicación.

¿Cómo silenciar los vídeos de WhatsApp antes de enviarlos?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder silenciar los vídeos de WhatsApp antes de enviarlos, te recomendamos comprobar si cuentas o no con la última versión de la app instalada en tu móvil. Si no sabes cómo hacerlo, pincha aquí y descubre cómo actualizar WhatsApp manualmente desde tu dispositivo móvil.

Si ya cuentas con la última versión de WhatsApp instalada, podrás seguir el tutorial que te mostramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de mensajería WhatsApp desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta, selecciona el grupo o conversación en donde quieres enviar el vídeo silenciado.

en donde quieres enviar el vídeo silenciado. Dentro del chat, tendrás que pinchar sobre el botón Adjuntar, ubicado abajo en la parte derecha de la pantalla.

Se desplegará un menú con diversas opciones. Allí tendrás que pinchar sobre Galería .

. Ingresa en la carpeta en donde tienes el vídeo que quieres enviar.

en donde tienes el vídeo que quieres enviar. Selecciona el vídeo que deseas enviar por WhatsApp.

Pincha sobre el pequeño altavoz que se ubica en la parte izquierda superior de la pantalla.

que se ubica en la parte izquierda superior de la pantalla. Una vez pinchado allí, podrás ver como dicho altavoz se “bloquea” automáticamente. Una vez bloqueado, tendrás que pinchar sobre el botón Enviar que se muestra abajo a la derecha de la pantalla.

que se muestra abajo a la derecha de la pantalla. Si realizaste todo de forma correcta, podrás observar como el vídeo no tiene audio al momento de ser enviado.

Cabe destacar que también puedes silenciar los vídeos que grabes con la cámara de tu móvil, incluso aquellos que grabes utilizando la aplicación de cámara de WhatsApp. En dichos casos, el procedimiento es exactamente el mismo que te mostramos arriba.

¿No puedes silenciar los vídeos de WhatsApp antes de enviarlos?

Si por algún motivo no logras encontrar la opción que te permite silenciar los vídeos de WhatsApp, puede que tu móvil no sea compatible, o bien que esta función no haya sido activada en tu teléfono. Desde aquí te recomendamos descargar el último APK de WhatsApp desde APKMirror. En dicha página web podrás encontrar las últimas versiones, como así también aquellas versiones beta y alpha, las cuales suelen contar con las últimas funciones.

Sin nada más que añadir al respecto, cualquier problema que tengas siguiendo el tutorial, o bien silenciando vídeos en WhatsApp, te recomendamos desinstalar y volver a descargar la aplicación, esto suele solucionar cualquier tipo de inconveniente.