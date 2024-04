Si estás aquí es porque de seguro has visto en TikTok que se puede poner un fondo en la pantalla de inicio de WhatsApp. Y sí, esto es posible, y lo mejor de todo es que no tienes que desinstalar el WhatsApp que ya tienes en el móvil, ya que no se trata de un MOD de la aplicación. A continuación, te contamos cómo colocar un fondo de pantalla en WhatsApp usando la aplicación WallFancy.

WallFancy: la app para poner un fondo en la pantalla de inicio de WhatsApp

Colocar fondos de pantalla en WhatsApp es posible gracias a la app WallFancy. Esta es una aplicación que proyecta un fondo de pantalla sobre la aplicación oficial de WhatsApp. Es decir, no es un MOD de WhatsApp ni de una app maliciosa, por lo que es muy seguro usarla. Además, también sirve para Telegram y Facebook Messenger.

Ahora bien, tienes que saber que WallFancy es de pago. Para usar su función de poner fondos de pantalla en WhatsApp tienes que pagar una suscripción (8 € al mes). Hay unos pocos fondos que se pueden usar gratis viendo anuncios, pero la mayoría son de pago.

Aquí abajo te dejamos el enlace para descargarla en Play Store. También te dejamos un APK para usar WallFancy gratis (lo pasamos por VirusTotal y es 100 % seguro) en caso de que quieras probar de antemano la aplicación para ver si vale la pena pagar por ella.

Descargar | APK de WallFancy gratis (MOD)

Cómo usar WallFancy para poner un fondo de pantalla en WhatsApp

WallFancy es muy fácil de usar. Sin embargo, la primera vez que uses la app deberás conceder una serie de permisos, ya que esta se ejecuta sobre la aplicación oficial de WhatsApp. Pero descuida, a continuación te explicamos los pasos a seguir para usarla:

Instala la app WallFancy y ábrela.

y ábrela. Entra en la sección Fondos de chat y luego ve a WhatsApp para ver todos los fondos disponibles pulsando en «All>».

y luego ve a para ver todos los fondos disponibles pulsando en «All>». Selecciona el fondo que más te guste.

que más te guste. El próximo paso es ajustar la opacidad que más te guste. En esta sección también hay un botón llamado «Subir» que te permite usar una foto de tu galería como fondo.

que más te guste. En esta sección también hay un botón llamado «Subir» que te permite usar una foto de tu galería como fondo. Cuándo ya tengas el fondo, pulsa en Aplicar . Al hacer esto, te saltará un aviso de los permisos que necesita la aplicación para funcionar.

. Al hacer esto, te saltará un aviso de los permisos que necesita la aplicación para funcionar. Para otorgárselos, presiona en Ir a Ajustes y en los permisos de accesibilidad debes pulsar en Servicios descargados , buscar WallFancy y darle el permiso. Luego debes hacer lo mismo con los permisos de Optimización de batería e Inicio automático .

y en los permisos de accesibilidad debes pulsar en , buscar WallFancy y darle el permiso. Luego debes hacer lo mismo con los permisos de e . Y listo, luego de conceder los permisos ya podrás aplicar el fondo que quieras en WhatsApp y no tendrás que volver a repetir estos pasos al momento de cambiarlo.

Y tú… ¿Ya estás listo para personalizar tu WhatsApp agregándole un fondo en la pantalla de inicio?