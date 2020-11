Una de las cosas esenciales en los teléfonos son los contactos, y en ocasiones no se les da la importancia que merecen. Sin ellos no se puede ni enviar mensajes de WhatsApp ni realizar una llamada de voz. Si tienes intención de cambiar la cuenta de Google que utilizas, te contamos cómo pasarlos para que no los pierdas.

Para conseguir esto, lo más recomendable es que utilices la aplicación Contactos de Google, ya que con ella se pueden dar los pasos con sencillez y con una fiabilidad muy elevada (por lo que estarás tranquilo, ya que no perderás información alguna). Si tu teléfono no incluye esta app por defecto, te dejamos el enlace para que la descargues de forma gratuita en la tienda Play Store.

Haz esto antes de pasar los contactos

Antes de comenzar con la transferencia, tienes que dar de alta a la cuenta a la que deseas enviar los contactos. Debes acceder a los Ajustes y, allí, en el apartado Cuentas añade de forma habitual la nueva: pulsando para ello en el icono “+“. Simplemente debes seguir los pasos que aparecen en pantalla eligiendo siempre Google.

Cómo trasferir los contactos utilizando tu Android

Al contrario de lo que ocurre en otras opciones que ofrece la aplicación de Google de la que hablamos, todos los pasos que tienes que dar es posible realizarlos desde un móvil o tablet con Android. Por lo tanto, no tienes que recurrir al ordenador para nada, lo que asegura que puedes completar el proceso en cualquier momento o lugar.

Lo que tienes que hacer es seguir los pasos que te indicamos a continuación:

Abre la aplicación contactos de Google y asegúrate que la cuenta que utilizas es la que tiene la información. Para ello, pulsa en el icono circular que hay en la parte superior derecha y revisa los datos que aparecen.

Lo siguiente es elegir todos los contactos que tienes intención de transferir a la nueva cuenta de Google. Para ello simplemente pulsa de forma continuada en uno y, una vez que esté marcado, toca de forma sencilla el resto de los seleccionados.

Ahora en la zona superior derecha tienes que utilizar el icono con tres puntos verticales y entre las opciones que aparecen selecciona Mover a otra cuenta . Dale uso.

En la ventana que aparece debes elegir Mover para que comience el proceso de forma automática. Si tienes varias cuentas dadas de alta en el teléfono, tendrás que elegir cuál es en la que deseas almacenar la información.

Con esto habrás finalizado y puedes repetir la acción tantas veces como quieras.

¿Te parece esta una buena forma de no perder tus contactos?