Aunque actualmente la carrera de los móviles pasa por tener la pantalla más brillante, en el pasado la competencia fue por la resolución. En algún momento, todos los fabricantes se enfrascaron en tener smartphones con una resolución enorme y densidades de píxeles (PPI) imperceptibles para el ojo humano. Por suerte, la carrera finalizó y la cosa quedó más o menos estandarizada (con sus excepciones, claro): HD+ para la gama de entrada, Full HD+ de la gama media en adelante y 2K o QHD+ para algunos gama alta y entusiastas.

Ahora bien, si llegaste a este artículo no es por eso, sino porque quieres saber cuál es la densidad de pixeles (PPI) que tiene la pantalla de tu móvil. Encontrarla no es una tarea difícil, pero ¿qué pasa si tú mismo quieres medirla y confirmar que el fabricante no te está tomando el pelo? (Difícil que suceda). Para eso es este pequeño tutorial en el que te enseñaremos cómo medir los PPI de la pantalla de tu móvil, aunque primero vamos a conceptualizar.

¿Qué es la densidad de píxeles en una pantalla (PPI)?

Como sus siglas en inglés indican, los PPI de una pantalla son la cantidad de píxeles que esta tiene en cada pulgada (pixels per inch). Así, una densidad mayor asegura mejor nitidez de los elementos mostrados y se evita el molesto efecto de dientes de sierra en los bordes.

Sin embargo, llega un punto en que la densidad es tan alta que nuestro ojo no logra diferenciar entre una densidad y otra. No hay una cifra exacta, pero la mayoría de estudios apuntan a que 300 – 350 ppi es lo máximo diferenciable. De ahí en más, son cifras más movidas por el marketing que por nuestras necesidades visuales.

Ahora, ¿cómo se calculan los píxeles por pulgada (PPI) de una pantalla? Vamos a eso y lo explicaremos con un ejemplo, paso a paso.

¿Cómo calcular la densidad de píxeles (PPI) de la pantalla de tu móvil? Lo que necesitarás

Como ya señalamos, encontrar la información con los PPI de la pantalla de un móvil es sencillísimo, pero vamos por el camino difícil. Calcularlo no es una tarea compleja, pero conseguir los datos sí puede ser un poquito molesto.

¿Qué necesitarás? Primero, el tamaño de la pantalla (distancia de la diagonal, en pulgadas); y segundo, el tamaño en píxeles de esa misma diagonal (distancia en píxeles). ¿Cuál es el problema? Todos los fabricantes nos dan el tamaño de pantalla de nuestro móvil, pero no la distancia en píxeles de esa misma línea. Por el contrario, nos dan la cantidad de píxeles que hay vertical y horizontalmente. Mira la imagen a continuación para entenderlo:

Por suerte, con esta información podemos obtener lo que buscamos gracias a un viejo aliado matemático: el teorema de Pitágoras. Esta fórmula señala que podemos obtener el tamaño de la hipotenusa (línea contraria al ángulo recto) de un triángulo rectángulo partiendo desde sus catetos. ¿Cuál es la fórmula concreta y cómo obtenemos ese triángulo en el móvil? Mira la imagen a continuación, aunque también te contamos cómo se lee la fórmula:

El Teorema de Pitágoras dice que “la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo”. Ahora, para calcular la hipotenusa tendríamos que despejarla para que quede así: la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada cateto.

¿Tenemos lo necesario para calcular esa hipotenusa? Pues sí, porque la cantidad de píxeles en la altura y anchura de la pantalla son los datos de nuestros catetos. Entonces, calculemos.

¿Cómo calcular los PPI de la pantalla de tu móvil? Aplicando la fórmula con un ejemplo

Como ejemplo para este tutorial usaremos al Galaxy S24 Ultra, cuya diagonal de pantalla es de 6,8 pulgadas y su resolución es de 3120 x 1440 píxeles.

Como puedes ver en la imagen de más abajo, nuestros datos son los siguientes y así se calculan:

Cateto 1 (opuesto) : 3120 píxeles (altura).

: 3120 píxeles (altura). Cateto 2 (adyacente) : 1440 píxeles (anchura).

: 1440 píxeles (anchura). Hipotenusa: ¿?

Tras aplicar la fórmula matemática, nos queda que la hipotenusa de nuestro Galaxy S24 Ultra es de 3436,27 píxeles. Esa es nuestra distancia en píxeles de la diagonal de pantalla, pero nosotros necesitamos la densidad, ¿no?

Es ahí cuando entra en juego el otro dato que dejamos atrás, el tamaño de pantalla en pulgadas. En el Galaxy S24 Ultra es de 6,8 pulgadas, así que sabemos lo siguiente: en 6,8 pulgadas tenemos 3436,27 píxeles. Pero ¿cuántos píxeles tenemos en cada pulgada? Es lo que nos falta calcular para determinar los PPI y se hace dividiendo ambas cifras entre ellas.

Densidad de Píxeles = distancia en píxeles / distancia en pulgadas = 3436,27 px / 6,8 pulgadas = 505,33 PPI.

El Samsung Galaxy S24 Ultra tiene una densidad de pantalla de 505,33 PPI, según nuestra cuenta. El fabricante asegura que son 505 PPI, así que es correcto. ¿Ves que es realmente sencillo? Ahora, hay un par de detalles a considerar:

Si el móvil tiene una pantalla curvada en los laterales, el resultado de los PPI será menor porque hay una merma. Por ejemplo, el Galaxy S23 Ultra tiene 500 PPI por su pantalla curvada, aun teniendo la misma resolución y tamaño.

en los laterales, el resultado de los PPI será menor porque hay una merma. Por ejemplo, el Galaxy S23 Ultra tiene 500 PPI por su pantalla curvada, aun teniendo la misma resolución y tamaño. Si el móvil tiene un panel con esquinas redondeadas, la cantidad exacta de PPI también se verá reducida.

En ambos casos la diferencia es pequeña respecto a una pantalla plana y con esquinas rectas, pero está ahí.

¿Cómo saber los PPI de pantalla de tu móvil sin medirlos?

Aunque tú llegaste a este artículo buscando el camino difícil (y te lo explicamos), lo cierto es que hay diferentes formas de saber los PPI de la pantalla de tu móvil. No tienes que hacer este fatídico cálculo sin necesidad, pues puedes encontrarlos así:

En la caja o manual de usuario de tu móvil.

de tu móvil. En la web del fabricante , en el área de especificaciones de tu smartphone.

, en el área de especificaciones de tu smartphone. En una web que sirva como base de datos de especificaciones de móviles (hay muchas), nosotros mismos en cada artículo de lanzamiento tenemos esos datos.

de especificaciones de móviles (hay muchas), nosotros mismos en cada artículo de lanzamiento tenemos esos datos. Haciendo una búsqueda simple en Google : “PPI pantalla Galaxy S24 Ultra”.

: “PPI pantalla Galaxy S24 Ultra”. Valiéndote de una aplicación que te detalle todos los datos sobre su smartphone.

De estas últimas hay distintas opciones, aunque nosotros te recomendamos CPU-Z porque es fácil de entender y gratis. Puedes descargarla desde la Play Store y usarla inmediatamente.

¿Ya calculaste los PPI de pantalla de tu móvil? ¿Tu cálculo es el mismo que da el fabricante?