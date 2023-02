Posiblemente, en algunas oportunidades te ha ocurrido que observas en el menú de tu móvil una app que no has instalado, e intentas eliminarlas, pero vuelve a aparecer. ¡Acaba con este problema! En esta ocasión, te enseñaré algunos trucos para que tu móvil no instale apps sin permiso.

Bloquea la instalación de apps sin permiso en tu móvil

Es importante que conozcas estos tips, de esta manera, evitarás que las apps maliciosas estropeen tu móvil.

Desactiva las apps que funcionen en tu dispositivo sin permiso

Es una buena manera para evitar que una app genere cambios en tu móvil y siga instalando archivos maliciosos. Los dispositivos Android tienen una opción para poder inhabilitarlas, hazlo siguiendo estos pasos:

Entra en el icono de Ajustes en tu móvil. Haz clic en la pestaña de Aplicaciones. Selecciona la aplicación que desees que no funcione. Finalmente, oprime en Desactivar (dependiendo del tipo de actualización de Android que tengas se puede llamar deshabilitar o inhabilitar).

Bloquea la instalación de apps de fuentes desconocidas

Es una solución muy efectiva. Puedes evitar que una app se vuelva a instalar sola luego de eliminarla y denegar desde la configuración del sistema todos los accesos que tenga la app en tu móvil.

Entra en el icono de Ajustes en tu móvil. Encuentra la pestaña de Datos biométricos y seguridad. Posteriormente, haz clic en Instalar apps desconocidas y podrás visualizar todas las apps de tu dispositivo. Finalmente, selecciona la app que no desees que se instale nuevamente, oprime el botón para negar el permiso y listo.

Consejos para evitar la instalación de apps desconocidas

Si ya seguiste las recomendaciones que te mencioné con anterioridad y no te han funcionado, puedes aplicar estos consejos:

No aceptes los avisos de ventanas dudosas

Usualmente, no sueles tomar en cuenta este tipo de ventanas, e incluso le oprimes aceptar para salir del paso. Esto, puede permitir que se descarguen archivos APK para que se instalen apps y por consiguiente generen problemas en tu móvil.

Por suerte, los dispositivos Android no descargan archivos APK sin tu consentimiento explícito. Te aconsejo que verifiques con detenimiento cada ventana emergente que aparece en tu móvil y haz clic en cancelar en caso de que no sea un archivo que desees descargar.

Cuidado con los anuncios de las páginas web

Por lo general, cuando navegas por una página web es muy frecuente encontrar anuncios engañosos como «acelera tu móvil, protégeme» o «instala ya, tu móvil está en peligro». Estas ventanas te pueden redirigir a otros sitios webs y esto a su vez hace que descargues archivos o apps en tu dispositivo sin saberlo.

Evita navegar en sitios no seguros y cierra los anuncios intrusivos, ¡no sabes en qué momento pueden entrar en tu móvil!

Utiliza un navegador con bloqueador de anuncios

Es una excelente manera para evitar que tu móvil instale apps sin tu permiso, ya que detiene sin problemas aquellas páginas webs que abren mucha publicidad. Si te interesa esta sugerencia, te recomiendo ver cómo descargar AdBlock en Android.

En la tienda de Google Play puedes encontrar una infinidad de opciones, pero te recomiendo dos excelentes y fiables alternativas, FAB AdBlocker Browser y Brave.