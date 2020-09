¿Acabas de comprar una Honor Band 5 y no sabes cómo encenderla? No te preocupes, aquí estamos nosotros para ayudarte. Y es que, a diferencia de otras smartbands o relojes inteligentes, la Honor Band 5 no tiene un botón para encenderla o apagarla. Así que es normal que no sepas cómo ponerla en marcha la primera vez que la sacas de su caja.

De hecho, a mucha gente le ha pasado que recibe una Honor Band 5 y, al no saber cómo prenderla, piensa que le vino dañada. Pero no cometas tú también el error de apresurarte a cambiarla sin averiguar cómo se usa. A continuación, te diremos cómo encender tu Honor Band 5 y cómo realizar la configuración inicial para sincronizarla con tu móvil. ¿Estás listo? Vamos allá…

Así de fácil se enciende una Honor Band 5

La Honor Band 5 no se enciende pulsando un botón como la mayoría de dispositivos. Lo único que debes hacer para encenderla es ponerla en su base de carga y enchufarla al cargador. De esa forma, la smartband prenderá su pantalla automáticamente y ya puedes empezar a usarla. Eso sí, para ello primero debes sincronizarla con tu móvil, lo cual requiere que descargues la app de Salud de Huawei (Huawei Health).

Una vez descargada, abre la app de Salud de Huawei y concédele los permisos solicitados. Luego, toca el botón “+” que está en la esquina superior derecha y elige la Honor Band 5 en el apartado de las smartbands. Por último, presiona en Emparejar (debes tener encendido el Bluetooth de tu móvil y la Honor Band 5). Confirma en la pulsera el emparejamiento y listo.

Luego de que la Honor Band 5 se sincronice con tu móvil, se actualizará automáticamente y ya estará completamente lista para funcionar. Puedes configurarla desde la app de Salud de Huawei para elegir de qué aplicaciones quieres recibir notificaciones. En la app también podrás ver la información de salud recopilada por la pulsera de manera detallada. Para apagarla solo debes ir a Más > Sistema > Apagar.

En fin, si tienes alguna otra inquietud con respecto a esta pulsera deportiva no dudes en comentárnosla para ayudarte a resolverla. De momento, te recomendamos echarle un ojo a este artículo donde te mostramos cómo controlar la música y el volumen con la Honor Band 5, pues te puede ser muy útil.