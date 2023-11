Desde que Motorola entendió que la mayoría de los usuarios en Android juegan videojuegos en sus ratos libres, decidieron crear una aplicación que mejora el rendimiento de los juegos que son ejecutados en sus dispositivos móviles.

Bajo el nombre de Moto Gametime, aquellos terminales lanzados desde 2020 en adelante incluyen esta función de fábrica. Si bien no debería desactivarse porque no ocupa espacio y no consume recursos, hay ocasiones en las que se necesita deshabilitarla.

Si no juegas videojuegos en tu móvil Motorola, o bien dicha función esté generándote problemas al momento de abrir algún juego en concreto, podrás desactivarla de forma simple y rápida. Siguiendo los pasos que vamos a mostrarte aquí, lograrás deshabilitarla en un abrir y cerrar de ojos.

Desactiva Moto Gametime en tu móvil Motorola siguiendo estos pasos

Al igual que lo que debe hacerse para desactivar los subtítulos instantáneos en terminales Motorola, será imprescindible que actualices el Android de tu móvil a la última versión, ¿por qué? Porque hay versiones de Android que no permiten desactivar Moto Gametime.

El primer paso que deberás efectuar, será abrir la aplicación llamada “Juegos” desde tu dispositivo móvil Motorola

Por consiguiente, tendrás que presionar sobre la pequeña rueda dentada que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

Entrarás en los "Ajustes" de Moto Gametime. Allí deberás pinchar sobre el botón que aparece a la derecha de "Moto Gametime".

Por último, tendrás que presionar en "Desactivar" para que esa función se deshabilite de todos los juegos que tienes instalados en tu teléfono Motorola.

Recuerda que con esta función deshabilitada, los juegos no lograrán aprovechar los recursos de tu terminal. Así mismo, si juegas partidas prolongadas (de más de 2 horas), verás reducida la duración de la batería. En ese caso, tendrás que aumentar la autonomía aplicando estos consejos.