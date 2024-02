Si estás buscando una nueva foto para tus redes sociales, pero ya te cansaste de hacer avatares con IA, te tenemos una opción que podría interesarte, usar una imagen en 8 bits. La mejor parte es que no tendrás que usar algún software caro o alguna app, todo será gratis y hecho en línea.

A continuación te presentaremos un tutorial de como convertir una imagen a 8 bits online y gratis y en una página y luego te presentaremos 3 opciones más en caso de que estés buscando diversidad. Cada una de estas páginas tiene su estilo y sus resultados, así que siéntete libre de probar cada una hasta conseguir la imagen en 8 bits que más te guste.

¿Cómo convertir una imagen a 8 bits online y gratis usando Pixel It?

Pixel It es una biblioteca de JavaScript que te permite crear pixel art usando una imagen, su código es abierto y puedes conseguirlo en su página oficial de GitHub. Escogimos esta opción para ser la destacada entre las demás por ser la que te ofrece más opciones de edición para tu imagen en 8 bits.

Pixel It te permite alterar el tamaño de los píxeles, el tamaño del resultado, la paleta de colores, tiene filtros de blanco y negro, puedes crear tu propia paleta de colores, etc. Si quieres utilizar Pixel It para convertir una imagen a 8 bits, sigue los pasos a continuación:

Ingresa en Pixel It usando el siguiente enlace.

usando el siguiente enlace. Presiona en el botón que dice Try it .

. Toca en donde dice Seleccionar archivo , para subir la imagen que quieres editar.

, para subir la imagen que quieres editar. Selecciona el tamaño de los píxeles, la paleta de colores y las demás modificaciones que quieras hacerle a la imagen. La mejor parte de estos controles es que puedes ver en tiempo real el resultado , así sabes cuando parar de editar.

, así sabes cuando parar de editar. Presiona en Download image una vez que ya estés satisfecho con el resultado.

Así de simple es convertir una imagen a 8 bits con Pixel It, sin duda es una excelente opción y el hecho de que sea gratis y puedas hacer uso de ella cuantas veces quieras solo hace que esta página sea aún mejor.

Otras páginas para convertir una imagen a 8 bits

Por si aún no estás convencido con Pixel It, hemos recopilado para ti 3 opciones más para que conviertas tus imágenes a 8 bits. Estas no son tan especializadas y de código abierto como lo es la opción que ya te presentamos, pero cumplen con el trabajo. Estas son las alternativas a Pixel It para convertir imágenes en 8 bits en línea y gratis.

Img8bit.com, una página sencilla con resultados muy buenos

A pesar de que Img8bit no posee tantas herramientas de edición como otras opciones en este artículo, te ofrece algo que las demás no te dan y es la opción de descargar animaciones. Así es, cada imagen que conviertas a 8 bits viene con una animación que puedes descargar en formato GIF o formato MP4.

Visitar | Img8bit

IMGonline, un editor bastante variado

IMGonline también te ofrece diferentes opciones de edición y una de ellas es este filtro que convierte las imágenes a 8 bits. Su principal beneficio es su sencillez y el hecho de que puedes usarlo para imágenes grandes y no se perderá la calidad, aún se podrá observar con claridad la imagen solo que en un estilo pixelado.

Visitar | IMGonline

Photo to pixel, la herramienta para crear arte

Photo to pixel es la herramienta perfecta si lo que buscas es crear pixel art, es decir, si quieres una imagen bien definida con efectos característicos del pixel art, Photo to pixel es la página para ti. Esta opción también tiene varias herramientas de edición, pero aun así, es bastante sencilla y sus resultados son bastante agradables a la vista.

Visitar | Photo to pixel

Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo convertir una imagen a 8 bits online y gratis, esperamos que alguna de las opciones que te mostramos aquí sea de tu agrado y que te sirva para lo que buscas. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para poder ayudarte.