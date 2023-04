Cómo convertir un vídeo de TikTok a MP3 gratis

¿Has encontrado un sonido único dentro de TikTok y quieres descargarlo en formato MP3 para escucharlo en tu móvil o PC? Pues si bien la red social de vídeos en cuestión no permite descargar sonidos desde manera directa, existe un truco que puedes llevar a cabo para obtener el audio de cualquier vídeo de TikTok en pocos pasos.

Muy parecido al procedimiento que debes realizar para descargar vídeos de TikTok sin marca de agua, la aplicación web llamada SSSTIK te da la posibilidad de convertir cualquier vídeo de TikTok a MP3 gratis.

Si te interesa saber cómo usar ese sitio web, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo. Te explicaremos paso a paso cómo convertir los vídeos de TikTok a MP3, ¡es más fácil de lo que piensas!

Así puedes convertir un vídeo de TikTok a MP3

Antes de que sigas los pasos que te vamos a mostrar en el siguiente tutorial, te aconsejamos actualizar la app de TikTok a la última versión, ¿por qué? Porque deberás tener acceso al enlace del vídeo que quieres convertir en MP3 (en versiones antiguas, dicho enlace no aparece en la app).

Abre la aplicación de TikTok .

. Pincha sobre la pequeña flecha que se ubica en la parte inferior derecha de la pantalla.

que se ubica en la parte inferior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Más”.

Dale al botón “Copiar”.

Entra en el sitio web SSSTIK desde tu navegador. Una vez que estés dentro del mismo, pega el enlace que has copiado y pincha sobre “Download”.

y pincha sobre “Download”. Presiona en el botón de color celeste que dice “Download MP3”.

En cuestión de segundos, SSSTIK guardará el vídeo en formato MP3 en el almacenamiento interno de tu teléfono.

En caso de que SSSTIK no funcione, o bien esté algo lento por la alta demanda de usuarios que lo usan a diario, te aconsejamos descargar la app llamada “Convertidor de vídeo a MP3”. Esta herramienta te permitirá convertir cualquier vídeo a MP3 (incluso aquellos que descargues desde otras plataformas).

Por último, es muy importante que no uses el audio de los vídeos de TikTok que has descargado en tus propios vídeos. TikTok detecta el uso de canciones y sonidos obtenidos del contenido de otros usuarios, por lo que tu cuenta podría ser penalizada.