Lo que mucha gente pedía, por fin se ha hecho oficial. ¡Snapchat ya permite cambiar el nombre de usuario! Así que, si nunca te ha gustado el nombre de usuario con el que te registraste en Snapchat, ahora puedes cambiarlo por cualquier otro que esté disponible. Y no te preocupes, este cambio no afectará tus listas de amigos, los códigos de Snap, el Snap Score, los recuerdos ni nada. Solo se modificará el nombre con el que otros usuarios pueden encontrarte.

¿Quieres cambiar tu nombre de usuario en Snapchat? A continuación, te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil y nada más te tomará unos minutos.

Cómo cambiar mi nombre de usuario en Snapchat

Antes de nada, es importante que sepas que solo puedes cambiar tu nombre de usuario en Snapchat una vez al año. Por tanto, si no estás seguro de usar otro nombre de usuario, piénsalo muy bien antes de tomar una decisión errada. No querrás pasar un año entero con un nombre que no te gusta. Recuerda que este nombre es el que te identifica de manera única en la plataforma.

Aclarado ese punto, si ya estás 100 % seguro de que quieres cambiar tu nombre de usuario en Snapchat, sigue estos pasos para hacerlo:

Toca tu icono de usuario que está en la esquina superior izquierda.

que está en la esquina superior izquierda. Presiona la rueda de engranaje ubicada arriba a la derecha.

ubicada arriba a la derecha. Ahora entra en la opción Nombre de usuario.

Pulsa en Cambiar nombre de usuario y luego en Continuar.

y luego en Continuar. Escribe tu nuevo nombre de usuario y pincha en Siguiente .

. Para confirmar que tú (el dueño de la cuenta) quieres realizar el cambio, debes introducir tu contraseña .

. Una vez que lo hagas, reafirma la acción presionando en Continuar.

Y eso es todo. Inmediatamente después de pulsar el último botón, tu nombre de usuario en Snapchat cambiará por el nuevo. Eso significa que tus amigos y conocidos ya no podrán encontrarte con el nombre de usuario anterior, solo con el nuevo. La buena noticia es que tu viejo nombre de usuario no lo podrá usar nadie más. La mala es que ni siquiera tú mismo podrás recuperar el viejo nombre. Técnicamente, se eliminará para siempre de la plataforma.

