Cómo activar el tema oscuro en Threads desde tu móvil

A diferencia de Instagram y demás redes sociales, Threads no dispone de una función que les permite a los usuarios activar el modo oscuro de forma independiente. Si bien esta característica podría llegar a implementarse a futuro, de momento no se encuentra accesible a ningún usuario (al menos en Android).

De igual forma, existe un truco que puede llevarse a cabo para activar el tema oscuro en Threads desde un dispositivo móvil. Si te interesa saber cuál es, te invitamos a que sigas leyendo nuestro artículo. Aquí vamos a explicarte en muy pocos pasos todo lo que tendrás que hacer para poder disfrutar de Threads sin que tus ojos sufran el molesto fondo de color blanco con el que viene activado por defecto.

Así puedes activar el tema oscuro en Threads

Si eres de esos usuarios que solo activan el tema oscuro de manera individual en cada una de las aplicaciones que tienen instaladas en su móvil, tenemos una muy mala noticia para ti. Threads se integra al sistema operativo y “copia” los ajustes relacionados con el aspecto que posee el terminal.

En otras palabras, si no tienes activado el modo oscuro en tu móvil, Threads se mostrará de color blanco. Para poder disfrutar de dicho modo en la respectiva red social, tendrás que activarlo a nivel general, ¿cómo? Siguiendo estos pasos:

Entra en los “Ajustes” de tu dispositivo móvil.

Accede al apartado llamado “Pantalla”.

Pincha sobre el botón que está a la derecha de la opción “Tema oscuro”.

En cuestión de segundos, Threads activará su modo oscuro, el cual está integrado al sistema operativo.

Recuerda que si en algún momento desactivas el modo oscuro de tu teléfono, Threads volverá a mostrar su interfaz de color blanco, por lo que estarás prácticamente obligado a tener que dejarlo activado.

Sin más nada que añadir al respecto, si aún no le has dado una oportunidad al Twitter de Instagram, Threads, te recomendamos descargarlo en tu móvil desde aquí. No necesitarás esperar a que el mismo se habilite en tu país, puedes acceder al APK e instalarlo manualmente.