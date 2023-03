Twitch, además de ser una de las mejores apps de entretenimiento en formato de vídeo, es una excelente forma de aprender nuevos idiomas. En la plataforma no solo hay directos en español, sino también transmisiones de creadores de contenido en inglés, alemán, japonés, etc. Así que, si estás aprendiendo un idioma, puedes usar Twitch para practicar tu listening. Ahora bien, si recién estás empezando a estudiar el idioma, seguramente te costará entender qué dicen los streamers.

Para que no te frustres intentando comprender qué está diciendo alguien en su directo, aquí te enseñaremos a activar los subtítulos en Twitch. Si bien los subtítulos no aparecerán en el idioma que tú prefieras, te resultarán de mucha utilidad para mejorar tu listening en otro idioma y entender cómo se pronuncian y escriben diferentes palabras. Sin más dilación, veamos cómo se ponen subtítulos en Twitch de dos formas diferentes.

Cómo poner subtítulos en Twitch (como espectador)

Tú, como espectador de Twitch, tienes la opción de activar los subtítulos de un directo pulsando el botón «CC» que está en la parte inferior del reproductor de vídeo (toca el stream para que aparezcan los botones).

¿No te aparece el botón de los subtítulos? Es porque el streamer no ha añadido subtítulos a su directo. Realmente, la gran mayoría de los streamers no añaden subtítulos a sus transmisiones, por lo que casi ningún directo de Twitch tiene esta opción. Pero no te preocupes, si estás viendo el directo desde PC, puedes poner subtítulos aunque Twitch no los tenga gracias a Chrome Live Captions. Solo sigue estos pasos:

Abre el navegador Chrome .

. Pulsa el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Configuración .

de la esquina superior derecha y selecciona . En el panel izquierdo, pincha en Accesibilidad .

. Por último, activa la opción Subtítulos automáticos. Es probable que tengas que esperar unos segundos a que se descarguen los archivos de reconocimiento de voz.

Cómo activar subtítulos automáticos en Twitch 1 de 2

¡Listo! Ahora cuando abras un directo en Twitch, se abrirá una pequeña ventana que puedes mover libremente, la cual contendrá los subtítulos del stream generados en tiempo real. Cabe aclarar que este método solamente funciona con contenido en inglés y no soporta la traducción del idioma en tiempo real. En otras palabras, solo podrás activar subtítulos en inglés en Twitch.

Lastimosamente, no existe un método equivalente para móviles. Si el streamer no añade subtítulos a su stream, no podrás poner subtítulos si lo estás viendo desde tu móvil. Sin embargo, sí que podrás cambiar tu nombre de usuario.

Cómo activar subtítulos en mi canal de Twitch (como streamer)

Ahora bien, en caso de que seas streamer y quieres transmitir con subtítulos para que te vean personas que no hablan el mismo idioma que tú, entonces te recomendamos echar un vistazo a la guía oficial de cómo configurar los subtítulos a través de las extensiones de Twitch. Allí te explican todo lo que tienes que hacer para añadir exitosamente subtítulos a tus directos.