Los Fire TV de Amazon son los dispositivos de streaming más populares del momento. Todo el mundo los tiene, en parte porque son los más baratos del mercado, pero también porque funcionan bastante bien. Sin embargo, no están exentos de problemas. Muchos usuarios han reportado que sus Fire TV no reproducen el contenido en la resolución correcta.

Por defecto, estos gadgets funcionan con una resolución de vídeo «Automática» que básicamente detecta las especificaciones del TV al que está conectado y establece la resolución más alta que el televisor puede mostrar. Pero esta detección puede fallar y hacer que tu Fire TV no reproduzca en 4K, por ejemplo, pese a que tu tele y el dispositivo sean compatibles con esta resolución.

¿Te está pasando esto mismo? ¿Quieres elegir manualmente la resolución de salida de tu Fire TV? No te preocupes, enseguida te mostramos dos trucos para activar las resoluciones no disponibles en el Fire TV.

2 formas de activar las resoluciones no disponibles en el Amazon Fire TV

Los modelos más recientes de Fire TV ya permiten cambiar de resolución fácilmente desde los ajustes. Sin embargo, si tienes uno de hace varios años, tendrás que introducir un código secreto en el mando para activar las resoluciones no disponibles. A continuación, te enseñamos ambos métodos para que uses el que te funcione.

Cómo forzar una resolución en el Fire TV desde los Ajustes

Antes de nada, recuerda que tanto el Fire TV como tu tele deben ser compatibles con la resolución que quieres forzar para que este método funcione. Por ejemplo, si alguno de los dos no es 4K, no puedes reproducir nada en 4K. Dicho eso, estos son los pasos a seguir para cambiar la resolución de tu Fire TV:

Ve a los Ajustes del Fire TV (pulsa el icono de la rueda dentada).

del Fire TV (pulsa el icono de la rueda dentada). Presiona en Pantalla y Sonido .

. Selecciona Pantalla .

. Entra en Resolución de vídeo .

. Elige la resolución que quieras o deja la «Automática» si así ya está bien configurado.

Si no sabes cuál es la mejor resolución para tu tele, te recomendamos volver al menú de «Pantalla y Sonido» y seleccionar allí la opción «Diagnóstico de audio y vídeo». De esa manera, podrás ver cuál es la resolución máxima que puede mostrar tu televisor, así como la frecuencia máxima y la compatibilidad con ciertas tecnologías que mejoran el audio y el vídeo (Dolby Atmos, HDR, Dolby Vision, etc.).

Cómo forzar resoluciones no disponibles en el Fire TV desde el mando

Si por alguna razón el método anterior no te funcionó, prueba con este:

Mantén pulsados estos 4 botones del mando de tu Fire TV a la vez por 10 segundos: Volver + Retroceder + Derecha + Seleccionar (mira la imagen de arriba para saber cuáles son exactamente). Si no hace nada a la primera, inténtalo de nuevo un par de veces. Si sigue sin hacer nada, entonces cambia la combinación de teclas por esta: Retroceder + Arriba .

(mira la imagen de arriba para saber cuáles son exactamente). De esa forma, saldrá un seleccionador de resoluciones en la pantalla.

en la pantalla. Elige la resolución deseada con el mando y listo.

Con este método es posible que te aparezcan resoluciones que no podías elegir con el método anterior, como la de 480p. Ten en cuenta que estos cambios de resolución no necesariamente afectan a las apps o al contenido que reproduzcas en el Fire TV.

Si vas a reproducir una película y esta no es 4K, el Fire TV no podrá reproducirla a esa resolución, aunque lo hayas configurado previamente en 4K. Asimismo, si el contenido es 4K, pero tu conexión a Internet no es de 15 Mbps o más, el Fire TV tampoco podrá reproducirlo en 4K porque no cumples con el requisito mínimo de Internet. Recuerda eso antes de pensar que algo está funcionando mal.