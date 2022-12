¿Notas que WhatsApp te va más lento de lo normal? Existen diferentes razones que pueden llegar a afectar la rapidez con la que fluye esta aplicación, haciendo que tarde más en abrir de lo que debería o que directamente entorpezca tu experiencia dentro de la plataforma.

Este tipo de problemas pueden deberse a una mala configuración de tu teléfono, falta de almacenamiento, alguna actualización poco eficiente, entre otras cosas. Afortunadamente, muchos de estos escenarios tienen solución y te los presentaremos en este artículo.

Trucos para que WhatsApp no vaya lento

Esto es lo que debes hacer para acelerar tu WhatsApp:

Borra la caché de WhatsApp

Algo tan simple como borrar la caché puede llegar a hacer toda la diferencia. Al hacer esto podrás deshacerte de los archivos temporales que se hayan acumulado. Cuando estos archivos llegan a ser demasiados, pueden llegar a perjudicar el funcionamiento de la aplicación.

Cómo borrar la caché de WhatsApp

Pasos para eliminar la caché de WhatsApp:

Entra en Ajustes.

Entra en el apartado de Aplicaciones

Luego oprime Información de Apps.

Busca la aplicación WhatsApp y selecciónala.

y selecciónala. Oprime la opción Espacio de almacenamiento.

Selecciona Borrar caché.

Comprueba que la app esté actualizada

Puede que el problema se deba a alguna actualización que no has realizado. Una manera en la que puedes evitar que WhatsApp empiece a presentar problemas es asegurándote de mantener la aplicación actualizada.

En caso de que el problema se tratara de una versión problemática de la aplicación, lo que suelen hacer los desarrolladores es lanzar una actualización de emergencia para solucionar los bugs. Así que, cuando tengas este tipo de problemas, una de las primeras cosas que debes hacer es verificar que no tienes alguna actualización pendiente por descargar.

Elimina los archivos basura de tu móvil

El hecho de no eliminar los archivos basura de tu móvil no solo hará que WhatsApp vaya más lento, sino que también afectará el funcionamiento general de tu dispositivo. Por lo tanto, si no quieres que eso ocurra, preocúpate por eliminar todos esos archivos de manera regular.

Para eliminar todos estos archivos, puedes utilizar alguna de las aplicaciones disponibles en la Play Store. Aunque, también puedes utilizar el limpiador que venga preinstalado en tu móvil.

Libera espacio dentro de la aplicación de WhatsApp

Dentro de la misma aplicación se almacenan vídeos, imágenes, documentos o cualquier cosa que hayas o que te hayan enviado dentro de WhatsApp. En muchos casos, el acumulamiento de estos archivos ralentiza la aplicación.

WhatsApp cuenta con un apartado en el que te permite ver cuáles son los archivos que ocupan más espacio y cuál es la conversación más pesada dentro de la app. Puedes utilizar esta información para saber exactamente qué eliminar.

Administrar espacio de almacenamiento en WhatsApp

Entra en WhatsApp.

Selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Entra en Ajustes.

Selecciona Almacenamiento y datos.

Luego oprime Administrar almacenamiento. Al seleccionar esta opción podrás ver cuánto espacio tienes libre. Si notas que tienes muy poco espacio disponible, esta podría ser la razón de la ralentización de la app.

Al seleccionar esta opción podrás ver cuánto espacio tienes libre. Si notas que tienes muy poco espacio disponible, esta podría ser la razón de la ralentización de la app. Si deseas revisar cuáles son los archivos que ocupan más espacio dentro de la app, dirígete a la sección Revisa y elimina elementos. Al entrar allí podrás seleccionar tantos archivos como quieras para eliminarlos y liberar espacio.

Al entrar allí podrás seleccionar tantos archivos como quieras para eliminarlos y liberar espacio. En la parte de abajo, verás otra sección de nombre Chats, aquí verás las conversaciones que ocupan más espacio dentro de tu WhatsApp. De esta manera sabrás cuáles debes eliminar si deseas liberar espacio.

Otra cosa que también se recomienda hacer es eliminar todos los stickers con movimiento que tengas en la app, ya que estos también pueden llegar a ralentizar la aplicación.

No utilices WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión de WhatsApp en donde todas sus funciones son experimentales, lo cual, hace que esta versión sea mucho más inestable que la oficial. Si tienes problemas de lentitud y estás utilizando WhatsApp Beta, puede que al cambiarte a la versión estable se solucione el problema de lentitud.

Tener muchos contactos en WhatsApp afecta el desempeño de la aplicación. Mientras más contactos tengas, más tiempo se tardará WhatsApp en comprobar si todos esos usuarios usan el servicio de la plataforma, misma comprobación que hace que WhatsApp tarde en abrir. Esto es algo que puede llegar a pasarle a las personas que tengan más de una cuenta de Google en su móvil.

Se recomienda que siempre intentes mantener tu número de contactos de WhatsApp dentro de una cifra razonable si deseas que la aplicación abra rápidamente.

Vuelve a instalar la app

Aunque puede que sea una de las alternativas más tediosas de la lista, también podría ser tu única alternativa para solucionar el problema en caso de que nada te funcione. Deberás eliminar la app por completo y volver a instalarla. Esto podría ayudarte a eliminar el problema.

¿Nada te funciona? Estas podrían ser las razones

Si ya probaste todos los trucos y sigues teniendo el problema de lentitud con la app, entonces podría deberse a alguna de las siguientes razones:

Podrían ser los servidores de WhatsApp

Una de las razones por las que podrías notar que WhatsApp está más lento de lo que debería es gracias a algún problema con sus servidores. Por suerte, existe una manera en la que puedes comprobar el estado de los servidores de la plataforma visitando Downdetector. Esta página web se encarga de mostrarte en tiempo real cuál es el estado actual de un servicio.

Verifica el estado actual de los servidores de WhatsApp | Downdetector

Para usarla, solo debes escribir WhatsApp en la plataforma y te indicará cuál es el estado de los servidores. En caso de que sea un problema de los servidores, no habrá mucho que puedas hacer, además de esperar a que todo vuelva a la normalidad.

Teléfono antiguo

Si tu teléfono es demasiado antiguo, esta podría ser la razón por la que WhatsApp corre con mayor lentitud en tu móvil. Al tratarse de una aplicación que se va actualización constantemente, a la que se le agregan cada vez más funciones y herramientas, con cada actualización le demandará cada vez más recursos a tu teléfono.

Si tu teléfono no cuenta con las características necesarias para lidiar con las actualizaciones de la app, notarás como cada vez se hace más lento. En este caso, la única solución seria que cambiaras a un móvil más moderno.

¡Espero que este artículo te haya sido de ayuda! Y si te interesa sacarle el máximo provecho a esta plataforma, descubre cómo crear enlaces de llamada en WhatsApp.