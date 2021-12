¿Tienes un aspirador de la marca ILIFE que te está dando problemas? El primer paso para solucionarlo es saber qué está fallando exactamente. Esto es algo que puedes averiguar gracias al código de error que el aspirador muestra. Ahora bien, el código en sí mismo no te dirá nada, pero para eso estamos nosotros. A continuación, te enseñaremos qué significa cada código de error de los aspiradores ILIFE.

Códigos de error de los aspiradores ILIFE: qué significan, causas y soluciones posibles

ILIFE es una marca enfocada en aparatos de limpieza. Sus productos estrella son sin dudas los robots aspiradores, pero también tienen aspiradores de mano y de varilla sin cable. Sea cual sea el modelo de aspirador ILIFE que tengas, aquí te mostraremos sus códigos de error con sus posibles causas y soluciones.

Ten en cuenta que no todos los aspiradores muestran códigos como tal. Algunos solo hacen pitidos, otros simplemente encienden una luz de alerta, mientras que los que tienen notificaciones de voz te trasmiten el error verbalmente. Sin embargo, también hay unos que no te avisan de ninguna forma. Para todos esos casos, intentaremos darte soluciones.

Códigos de error del ILIFE A4s / A6 y cómo solucionarlos

Los ILIFE A4s y A6 son de los robots más versátiles de la marca, pero también los más sencillos. Gracias a ello, no tienen muchos códigos de error o pitidos, mejor dicho, porque así estos robots te informan que algo está fallando. En la siguiente tabla cada pitido es un punto, así que tenlo en cuenta para saber qué error tiene tu ILIFE A4s o A6.

Código de error ¿Qué quiere decir? Causas Soluciones • Las ruedas o cepillos laterales no funcionan. Puede ser por un atasco o fallo eléctrico. Comprueba las ruedas, limpia los cepillos o acude a un técnico. • • El sensor de desnivel (el de la parte inferior) o el de parachoques tiene un fallo. La suciedad podría estar obstaculizando los sensores. Limpia ambos sensores y verifica que no hay nada obstruyéndolos. • • • El cuerpo principal del aspirador está atascado. Se atoró con algún objeto o quedó atrapado en un sitio. Mueve el aspirador a un lugar abierto. •• •• Turbo Brush no funciona. Es posible que este cepillo principal esté enredado con pelos. Revisa el Turbo Brush. •• •• • No hay depósito de polvo. Puede que hayas olvidado instalarle el contendor de polvo. Inserta en el aspirador su respectivo depósito de polvo.

Códigos de error del ILIFE A7 y cómo solucionarlos

El ILIFE A7 es un aspirador muy completo y por eso puede fallar de muchas maneras. Cuando alguna de sus piezas no funciona, te lo hará saber con pitidos que en la tabla que ves abajo están representados con puntos. Así que escucha bien los sonidos del aspirador para traducir el error con esta tabla.

Código de error ¿Qué quiere decir? Causas Soluciones • E11: fallo en la rueda izquierda.

E12: fallo en la rueda derecha.

E13: fallo en el cepillo lateral izquierdo.

E14: fallo en el cepillo lateral derecho.

E15: fallo en el cepillo lateral principal. Puede haber algo en las ruedas o cepillos que lo esté atascando. Aunque también es posible que una pieza eléctrica esté fallando. Revisa las ruedas y cepillos y límpialos. Si esto no funciona, acude a un técnico. • • E21: el robot no está en una superficie plana.

E22: problemas con el sensor de precipicio.

E23: fallo en el sensor de infrarrojos anti-colisión. Tu robot no está en el suelo o los sensores están obstruidos por suciedad. Lleva el robot al suelo y reinícialo. Limpia los sensores de precipicio y anti-colisión, asegurándote de que no hay nada que impida su funcionamiento normal. • • • E31: el robot está atascado.

E32: el ventilador no funciona.

E32: el ventilador no funciona.

E41: problemas de batería. El robot se ha quedado atascado en un lugar. Tiene un fallo eléctrico en un motor o en la batería. Reinicia el robot y colócalo en un área despejada. Si es la batería, cárgala otra vez o remplázala. Si nada funciona, acude al técnico. •• •• E42: el sensor frontal no funciona. Puede ser por falta de mantenimiento o por un error de software. Limpia el aspirador, reinícialo o acude a un técnico. •• •• • E43: error en el giroscopio. Fallo eléctrico o problema de software. Reinicia el robot o acude a un técnico. LO Batería baja. Llevas mucho tiempo sin cargarlo. Cárgalo en su estación de carga. Icono de papelera El filtro está obstruido. Falta de mantenimiento. Limpia el filtro.

Códigos de error del ILIFE A8 / A8 Plus y cómo solucionarlos

Los robots aspiradores de la serie A8 de ILIFE encienden una luz roja cuando tienen un problema y seguidamente hacen una serie de pitidos. Estos pitidos no son más que el código de error. Cada pitido que escuches es un punto y se traduce de la siguiente manera. Échale un vistazo a la tabla.

Código de error ¿Qué quiere decir? Causas Soluciones • E11: fallo en la rueda izquierda.

E12: fallo en la rueda derecha.

E13: fallo en el cepillo lateral izquierdo.

E14: fallo en el cepillo lateral derecho. Puede deberse a un atasco en las ruedas o cepillos. También es posible que exista un fallo eléctrico en estas partes. Comprueba las ruedas, limpia los cepillos o acude a un técnico. • • E21: robot suspendido.

E22: mal funcionamiento del componente de vista inferior.

E23: mal funcionamiento del parachoques. El sensor de desnivel puede estar sucio o el parachoques tapado por algo. Limpia el sensor de desnivel y sacude suavemente el parachoques. Verifica si no hay cuerpos extraños y coloca el robot en el suelo. • • • E31: el robot está atrapado.

E321: no funciona el cubo de basura.

E33: fallo del recipiente de agua. El robot se atascó en un sitio, hay algo obstruyendo el depósito de agua o el cubo de basura está repleto. Mueve el aspirador a un espacio abierto, vacíalo, revisa que no hay problemas en el depósito de agua y vuélvelo a poner en acción. •• •• • La batería está fallando. No se cargó correctamente o el robot no está detectando bien el estado de la batería. Reinicia el aspirador o acude a un técnico. •• •• • • Fallo en el componente de la vista frontal. Podría estar sucio o tiene un fallo eléctrico. Limpia el sensor frontal o acude a un técnico. •• •• • • • Mal funcionamiento del módulo giroscópico. El robot no está gestionando bien la orientación por un error de software o eléctrico. Reinicia el aspirador o acude a un técnico. Icono de batería El depósito de basura está lleno o es necesario limpiar el basculante. No has vaciado el cubo en mucho tiempo ni has hecho mantenimiento al aspirador. Vacía el aspirador y límpialo. LO Batería baja. Has agotado toda la batería. Llévalo a su estación de carga.

Códigos de error del ILIFE A9 / A9s y cómo solucionarlos

Los modelos ILIFE A9 / A9s cuentan con notificaciones de voz, por lo que no necesitan hablar en código para informarte que algo está mal. Estos robots te dicen directamente qué fallo tienen. Si quieres saber las soluciones a los errores que notifican, aquí abajo las tienes.

Lee también: Cómo actualizar Telegram APK de forma automática sin Google Play Store Notificación de error Causas Soluciones Cepillo izquierdo / derecho atascado. Por favor, retírelo y límpielo. Puede haber pelo o goma de mascar obstruyendo el cepillo. Además de limpiar el cepillo, también deberías limpiar el pasador lateral izquierdo / derecho. Rueda izquierda / derecha atascada. Por favor, gire y

límpiela. Un objeto puede haber atascado las ruedas. Voltea el robot e inspecciona las ruedas a fondo para quitar lo que las impide rodar. Por favor, inspeccione y golpee el parachoques para confirmar que el movimiento es normal. Es posible que el sensor anti-colisión (parachoques) esté sucio. Comprueba y limpia el parachoques. Problema con el motor del ventilador, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Hay un fallo eléctrico o de software con el motor. Reinicia el aspirador o contacta a ILIFE. Los sensores de Cliff están bloqueados. Por favor, limpie los mismos. El sensor de desnivel, acantilado o precipicio está sucio u obstruido. Revisa estos sensores y límpialos. Problema con la rueda central. Por favor, quítela y límpiela. Debe haber algo atascando esta rueda. Revisa y limpia la rueda central. Suspendido. Por favor, vuelva a ponerlo en el suelo. No está en una superficie plana. Colócalo en un lugar abierto y plano, y reinícialo. Atrapado. Por favor, póngalo en un área abierta. Se quedó atorado en una zona. Ayúdalo a salir. Problema con el giroscopio, por favor reinicie la aspiración. Algún problema de software o eléctrico. Reinicia el aspirador o llévalo al técnico. Desenchufe el cable de alimentación. Está conectado con un cable y así no puede funcionar. Desconecta el cable y reinicia el robot. Baja batería, por favor cárguelo ahora. Se quedó sin energía. Carga el aspirador.

Códigos de error del ILIFE V3s Pro / V5s Pro / V7s Plus y cómo solucionarlos

¿Tienes un ILIFE V3s, V5s, V7s o sus variantes Pro / Plus? Lo bueno de estos modelos es que no tienen muchos códigos de error. Solo pueden hacer hasta 3 pitidos que en la siguiente tabla verás qué significan (representados con puntos). El modelo V7 puede hacer un cuarto pitido para que revises el cepillo principal y hasta un quinto para indicarte que no tiene depósito de polvo.

Código de error ¿Qué quiere decir? Causas Soluciones • Las ruedas o cepillos laterales no funcionan. Falta de mantenimiento, obstrucción en las ruedas o fallo eléctrico. Quita todo lo que puede estar atascando estas piezas y límpialas. • • Fallo en el sensor de desnivel o parachoques. Los sensores están tapados por polvo o basura. Limpia los sensores y reinicia el robot. • • • El cuerpo principal del aspirador está atascado. Puede estar atrapado bajo un mueble o entre las patas de una mesa. Ayúdalo a salir del atasco y reinícialo de ser necesario.

Códigos de error del ILIFE V8s / V80 / V80 Plus y cómo solucionarlos

Los códigos de los robots ILIFE V8s, V80 y V80 Plus son exactamente iguales a los códigos de error del ILIFE A8 / A8 Plus. Ve a esa parte del artículo para saber qué está fallando en tu aspirador.

Códigos de error del ILIFE Shinebot W400 / W455 / W450 / W400s y cómo solucionarlos

La serie Shinebot W400 de robots aspiradores ILIFE es una de nuestras favoritas. Tuvimos la oportunidad de probar el ILIFE Shinebot W455 y es genial. Sin embargo, estos robots no están exentos de problemas. Afortunadamente, tienen alertas de voz y luces de error que te dicen qué está pasando de la siguiente manera.

Notificación de error Señal de luz LED Causas Soluciones Por favor, instala el tanque de agua correctamente. W455: luces verde y roja encendidas.

W400: dos luces rojas y una naranja encendidas. El tanque de agua no está instalado o no lo está de la forma correcta. Asegúrate de instalar bien el tanque de agua. Por favor, llena el tanque de agua limpia. W455: luces verde y roja encendidas.

W400: dos luces rojas y una naranja encendidas. El tanque de agua limpia está vacío o atascado. Llena el tanque de agua limpia y revisa su salida. Por favor, vacía el tanque de agua sucia. W455: luces verde y roja encendidas.

W400: dos luces rojas y una naranja encendidas. El tanque de agua sucia está totalmente lleno. Retira el tanque de agua sucia y vacíalo. Por favor, coloca el robot en un área abierta. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. El robot se quedó atorado en un lugar estrecho. Reubica el robot en un área despejada y ponlo a funcionar otra vez. Por favor, revisa el cepillo principal. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. El cepillo principal está atascado. Verifica si no hay ningún objeto obstruyendo el cepillo y limpia sus dos extremos. Por favor, revisa y limpia la rueda central. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. Está atorada por basura o pelo. Quita lo que está obstruyendo a la rueda y límpiala. Por favor, revisa y limpia el sensor de desnivel. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. Los sensores de acantilado están contaminados. Limpia estos sensores hasta que no quede nada que los obstaculice. Por favor, coloca el robot en el suelo. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. El robot no está en una superficie plana. Pon al aspirador en un sitio plano. Por favor, revisa el parachoques frontal. W455: luz roja encendida.

W400: una luz roja y otra naranja encendidas. El parachoques delantero está atascado. Pulsa varias veces el parachoques frontal para ver si está funcionando bien. Batería baja. Por favor, cárgalo. W455: la luz naranja parpadea.

W400: luz roja encendida. Se descargó la batería. Recarga el robot.

Códigos de error del ILIFE B5 Max y cómo solucionarlos

El ILIFE B5 Max es la oveja negra de la familia. No por nada malo, sino porque es el único integrante de la serie B de aspiradores de ILIFE (al momento de escribir este artículo). Este modelo también te comunica los códigos de error a través de pitidos que convertimos a puntos en la siguiente tabla.

Código de error ¿Qué quiere decir? Causas Soluciones • Problemas con las ruedas o cepillos laterales. Pelo o basura enredada entre estas piezas. También puede deberse a un fallo eléctrico. Comprueba los cepillos y las ruedas. Quítales todo lo que estorbe. • • El sensor de desnivel o el parachoque está fallando. Algún fallo de software o eléctrico. Limpia el sensor de desnivel y agita un poco el parachoques para verificar que no se le ha metido algo. • • • El robot se quedó atascado. Puede haberse metido en un espacio muy estrecho del que no puede salir. Reinicia el robot en un sitio despejado. • • • • El depósito de polvo no está instalado. Se te olvidó instalar esta pieza o la instalaste mal. Instala el depósito de polvo correctamente. Códigos de error de otros aspiradores ILIFE y cómo solucionarlos

Todos los códigos de error que mencionamos antes son de aspiradores que ILIFE vende oficialmente en España. Si tienes uno que importaste de China u otro país, es posible que sus códigos de error no estén en las tablas anteriores.

En ese caso, te recomendamos ir a la web global de la marca y descargar el manual de tu modelo específico de aspirador (estará en inglés). Solo tienes que elegir el modelo, presionar en User Guide, tocar el PDF del manual y buscar los códigos de error en las últimas páginas del PDF.

Entrar | Página global de soporte de ILIFE

Entrar | Página de soporte de ILIFE para España

Por cierto, es posible que aún tengas el manual del aspirador en la caja, así que búscalo allí también para encontrar los códigos de error que no conseguiste aquí. De todas formas, entre modelos de la misma serie los códigos suelen ser bastante parecidos o hasta iguales, por lo que no deberías tener problemas para saber qué le está pasando a tu aspirador ILIFE. En fin, esperamos que esta guía te haya ayudado a repararlo.