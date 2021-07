Si tienes un smartwatch con Wear OS, antes conocido como Android Wear, hay muchísimas cosas que puedes hacer con él. Al igual que en tu móvil, en tu reloj puedes hacer capturas de pantalla. Sin embargo, mientras que en Android con solo pulsar un par de botones ya haces la captura, en Wear OS es necesario usar su app para móviles y seguir un procedimiento específico.

De cualquier forma, hacer una captura de pantalla en Wear OS es muy fácil. Así que, si quieres tomar una captura para presumir cómo luce un watchface en tu reloj o para guardar una notificación y verla luego, mira el siguiente tutorial donde te explicamos paso por paso cómo hacer una captura de pantalla en tu reloj con Wear OS.

Pasos para hacer una captura de pantalla en Wear OS

Para capturar la pantalla de Wear OS necesariamente debes tener a la mano el móvil con el que tu smartwatch está emparejado. Por supuesto, dicho móvil debe tener la app de Wear OS. ¿Cumples con estos requisitos? Entonces sigue estos pasos para hacer la captura:

En tu reloj, ubicate en el lugar o apartado donde quieres hacer la captura.

Ahora, abre la app de Wear OS en tu móvil. Nota : el smartwatch debe estar conectado al móvil vía Bluetooth. Si está bien conectado, en la app debe aparecer el nombre del reloj seguido del mensaje “Conectado por Bluetooth”.

en tu móvil. Luego, pulsa los tres puntos verticales de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Capturar la pantalla en reloj .

. Tras hacer esto, recibirás una notificación en el móvil que dice que Ya se puede enviar la captura de pantalla del reloj. Si presionas esta notificación, podrás editar la captura o compartirla en cualquier app.

¡Listo! Si en tu móvil no aparece la opción de Capturar la pantalla en reloj, te recomendamos activar las opciones de desarrollador de Android y volver a intentarlo. No obstante, esto no debería ser necesario si tienes la app de Wear OS y el reloj actualizados.

Cómo hacer capturas de pantalla alargadas en Wear OS

Por defecto, la app de Wear OS toma capturas del tamaño y la forma exacta del reloj. Si quieres hacer capturas de pantalla alargadas, debes usar la herramienta ADB. Este método es más complicado que el anterior, pues necesitas un PC y seguir todos estos pasos:

Activa la depuración por Bluetooth del reloj : ve a Configuración > Información del reloj > Y toca siete veces el Número de compilación. Luego, habilita la depuración desde la app de Wear OS en Ajustes avanzados.

: ve a Configuración > Información del reloj > Y toca siete veces el Número de compilación. Luego, habilita la depuración desde la app de Wear OS en Ajustes avanzados. En el PC, abre una ventana de comandos desde el directorio de ADB.

desde el directorio de ADB. Seguidamente envía estos dos comandos: adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub adb connect localhost:4444

Ahora, debes instalar Phyton en tu PC para poder usar la herramienta Stitch que se descarga en GitHub. Ah, y también debes instalar la librería Pillow en Python con el comando: pip install pillow .

. Y ya para finalizar, ve a la ventana de comandos de ADB e introduce lo siguiente para hacer la captura: python ./wearscreenshotstitch.py –round . Si tu reloj es cuadrado, cambia el “round” por “square” (sin las comillas).

.

¡Eso es todo! El proceso puede demorar unos minutos ya que se toman varias capturas de pantalla del reloj y luego se unen todas en una captura alargada. Desearíamos que ambos métodos para capturar la pantalla en Wear OS fueran más sencillos y que no requieran un dispositivo externo, pero esto es lo que hay de momento.