Después de dar mucho uso a tu tablet Samsung, es normal que sus componentes se desgasten y comiencen a fallar. Lo primero que suele presentar problemas es la carga. De un día para otro es posible que tu tablet Samsung no cargue por más que lo intentes por culpa de la batería, el puerto de carga, el cable, el cargador o incluso el sistema operativo.

Como no hay una forma de escanear por completo tu tablet Samsung y detectar el origen exacto del problema, es necesario probar con varias soluciones. ¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, enseguida te mostramos todo lo que debes hacer cuando tu tablet Samsung no carga.

Mi tablet Samsung no carga, ¿qué debo hacer?

La causa por la que tu tablet Samsung no carga puede ser alguna de las siguientes:

Cargador defectuoso (ya sea el cable o el adaptador).

(ya sea el cable o el adaptador). Suciedad o residuos en el puerto de carga.

en el puerto de carga. Aplicaciones de terceros que interrumpen el proceso de carga.

que interrumpen el proceso de carga. Problema en el sistema operativo (requiere una actualización).

También es posible que la batería se haya dañado, aunque esto es bastante menos común. En fin, veamos las soluciones a cada uno de estos problemas.

Carga la tablet en otro enchufe

Aunque es una solución obvia, hay muchas personas que por la desesperación de ver que su tablet no está cargando, no intentan hacer esto y buscan soluciones más complicadas. Antes de hacer cualquier otra cosa, conecta el cargador en otra fuente de alimentación que sabes que funciona bien. Si el problema estaba en el enchufe, tu tablet Samsung debería comenzar a cargarse. De lo contrario, sigamos viendo más soluciones.

Quítale la funda

Otra solución ultrasencilla es quitar la funda que protege a tu tablet. Puede que parezca inofensiva, pero este accesorio es capaz de impedir que se cargue correctamente porque obstruye a la punta del cable o al puerto. Así que retira la funda o la cubierta e intenta cargar la tablet de nuevo.

Revisa el cargador

Existe la posibilidad que el cargador de tu tablet esté dañado en algún punto. Puede que la punta del cable esté defectuosa o que el adaptador a la corriente se haya dañado. Para comprobarlo, haz lo siguiente:

Usa otro cable USB : cambia el cable USB del cargador por otro que tengas (debe ser compatible con el puerto de tu tablet Samsung). Si el cable era el del problema, la tablet debería cargarse.

: cambia el cable USB del cargador por otro que tengas (debe ser compatible con el puerto de tu tablet Samsung). Si el cable era el del problema, la tablet debería cargarse. Prueba con otro adaptador : siempre deberías utilizar el cargador oficial que tu tablet trajo para cargarla. Sin embargo, en este tipo de situaciones, es recomendable cambiar el adaptador del cargador por cualquier otro solo para verificar si el que estabas usando está dando problemas o no.

: siempre deberías utilizar el cargador oficial que tu tablet trajo para cargarla. Sin embargo, en este tipo de situaciones, es recomendable cambiar el adaptador del cargador por cualquier otro solo para verificar si el que estabas usando está dando problemas o no. Intenta con varias combinaciones de cables y adaptadores: si con un cargador completamente nuevo tu tablet carga, no tires a la basura el viejo. Es probable que solo se haya dañado una de sus dos partes (o el cable o el adaptador). Para descubrirlo, prueba con varias combinaciones de cable / adaptador hasta dar con el que no funciona.

Reinicia tu tablet

Hay bugs o errores raros que hacen que el sistema de tu tablet no reconozca la carga. Lo bueno es que estos fallos se suelen solucionar con un simple reinicio así:

Apaga la tablet.

Conéctala al cargador.

Enciende la tablet nuevamente.

Arranca la tablet en modo seguro

El modo seguro es una función que tienen todos los dispositivos Android que te deja iniciar el sistema sin ninguna de las aplicaciones de terceros que has instalado. Y precisamente por eso es muy útil, ya que te permite saber si alguna app que instalaste es la que está causando el problema de carga en tu tablet. Para activar este modo seguro, debes hacer esto:

Apaga la tablet.

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que salga la palabra «Samsung».

Rápidamente, ahora mantén presionado el botón de bajar volumen hasta que aparezca la pantalla de inicio.

hasta que aparezca la pantalla de inicio. Así, entrarás en el modo seguro (se indicará en la esquina inferior izquierda).

Una vez que estés en el modo seguro, intenta cargar tu tablet Samsung. Si carga, entonces debes indagar cuál app está interrumpiendo la carga del dispositivo. Cuando la encuentres, desinstálala. Para salir del modo seguro, simplemente reinicia la tablet como lo harías normalmente.

Actualiza el sistema operativo

Algunas veces las actualizaciones pueden dañar algo que antes funcionaba bien en tu dispositivo. Cuando eso sucede, el fabricante envía otra actualización para corregir el error. Partiendo de eso, actualizar tu tablet podría ser la solución. ¿Cómo lo hago? Siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes .

. Selecciona Actualización de sistema .

. Pulsa en Descargar e instalar .

. Si hay una actualización disponible, presiona en Instalar ahora.

Verifica la batería y el puerto USB

Samsung tiene una aplicación para comprobar si hay un problema en la batería o en el puerto de carga a través de un test. Se llama Samsung Members y así puedes usarla:

Abre la app Samsung Members en tu tablet.

en tu tablet. Selecciona Ayuda en la parte de abajo.

en la parte de abajo. Ve a la opción de Diagnóstico y pincha en Comenzar / Ver pruebas.

y pincha en Comenzar / Ver pruebas. Ahora, elige las pruebas de Batería y Carga por cable (luego una y después la otra) para verificar estos componentes.

Si la app te dice que la batería está dañada, podrías intentar arreglarla quitándola y volviéndola a poner (de ser posible). Pero normalmente en esos casos lo mejor es cambiar la batería por una nueva. Para ello, te recomendamos buscar un centro de servicio técnico de Samsung cerca de ti pinchando aquí.

Ahora bien, si la app revela que el problema está en el puerto de carga, hay varias soluciones que puedes probar y enseguida te las mostramos.

Limpia el puerto USB de la tablet

El puerto de carga de tu tablet puede estar obstruido con suciedad, polvo o residuos. Si hay materiales extraños dentro del puerto de carga, esto puede impedir que el cable se conecte correctamente con los contactos de carga. Lo que puedes hacer para poner remedio a esto es limpiar el puerto así:

Apaga la tablet.

Revisa el interior del puerto de carga con una linterna.

Intenta quitar toda la suciedad que veas allí .

. Puedes soplar el puerto para limpiarlo, pero no insertes en él nada porque seguramente terminarás empeorando la situación.

Si el puerto de carga sigue obstruido, llévalo a un profesional para que lo limpie.

Deja secar el puerto de carga si está húmedo

Normalmente, las tablets Samsung avisan que su puerto está mojado con una notificación que muestra una gota de agua, la cual bloquea la carga por seguridad. Si la ves en tu tablet, entonces apaga el dispositivo y déjalo secar en un lugar ligeramente cálido. Cuando ya esté seco, enciende de nuevo la tablet e intenta cargarla. Debería funcionar. Si sigues viendo el icono de agua en el puerto, pese a que ya está seco, sigue estos pasos:

Abre la app Ajustes .

. Ve a Aplicaciones .

. Toca el botón de los tres puntos para abrir más opciones.

para abrir más opciones. Selecciona Mostrar apps de sistema .

. Pulsa en USBSettings .

. Ingresa en Almacenamiento .

. Presiona en Borrar caché y datos.

Una vez que hayas borrado la caché y los datos, intenta cargar tu tablet nuevamente para ver si esto ha resuelto tu problema.

Acude al servicio técnico

¿Ninguna de las soluciones anteriores te funcionó? Lamento decirte que tendrás que ir al servicio técnico de Samsung para que te arreglen la tablet. Si la garantía aún está vigente, en teoría no habrá problemas para que la reparen. También considera llevar la tablet a un servicio técnico general. En fin, esperamos que esta guía te haya resultado útil.