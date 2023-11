Si quieres un móvil de gama alta que no te cueste un ojo de la cara, pues estás de suerte, porque el Black Friday 2023 ya está aquí y hay muchas ofertas tentadoras que no puedes dejar escapar. En este artículo te vamos a mostrar 5 móviles de gama alta por 500 € o menos que puedes comprar durante el Black Friday 2023 y que te van a dar una experiencia de usuario increíble. ¡No te los pierdas!

Nubia Z50, el mejor en calidad-precio

El Nubia Z50 es el móvil con Snapdragon 8 Gen 2 más barato del mercado y el más potente de esta selección de ofertas. Tiene un diseño muy prémium con una pantalla de 144 Hz que se curva en los bordes. Ofrece un rendimiento increíble con el mejor procesador de Qualcomm de 2023, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Aparte, soporta carga rápida de 80 W y trae Android 13 instalado de fábrica. ¡Es bestial! Su precio es de 509,99 € en estas ofertas.

POCO F5 Pro 5G, el mejor para gamers

Si eres un gamer con presupuesto limitado, el mejor móvil para ti es sin dudas el POCO F5 Pro. En estas ofertas puedes conseguirlo por apenas 499,99 €, siendo un precio muy bajo para un smartphone que ofrece una pantalla AMOLED de 120 Hz, el procesador de gama alta Snapdragon 8+ Gen 1 y una carga rápida de 67 W. ¡Podrás jugar a cualquier juego en máxima calidad sin problemas!

Google Pixel 7, la mejor cámara por este precio

Los móviles que te presentamos hasta ahora no tienen una buena cámara. Pero no te preocupes, el Google Pixel 7 ha llegado para salvar esta selección con su impresionante cámara de 50 MP + 12 MP que en DxOMark tiene una puntuación de 140 (misma que la del Galaxy S23 Ultra y superior a la de los Xiaomi 13 Pro y iPhone 14 / 14 Plus). Además, tiene el chip Google Tensor G2 con excelentes capacidades de IA y funciones exclusivas. Su precio en estas rebajas es de apenas 499,00 €.

OnePlus 11 5G, el más completo de todos

En caso de que quieras un smartphone que sea bueno en todo, tanto en potencia como en cámara, pantalla y diseño, deberías fijarte en el OnePlus 11 5G. Lleva una pantalla 2K con panel OLED y tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz y el potentísimo procesador Snapdragon 8 Gen 2 para brindarte un rendimiento excepcional en juegos. Y lo mejor es que soporta una carga rápida de 100 W para llenar su batería en segundos. ¿Su precio? Solo 512,99 €.

OPPO Find X5 5G, una buena opción con diseño elegante

El OPPO Find X5 5G es el smartphone más barato de esta selección. ¡Y no está nada mal! Usa el excelente procesador Snapdragon 888 junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento para garantizarte un funcionamiento fluido y rápido con todo tipo de tareas. Viene con una cámara triple de 50 MP + 48 MP + 32 MP, una batería de 4500 mAh, carga rápida de 80 W y una pantalla AMOLED de 120 Hz. ¡Es completísimo! Y solo vale 452,00 €.

Recuerda que estas ofertas finalizan el 27 de noviembre, así que llévate el móvil que te interesa antes de que sea tarde.