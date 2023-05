Xiaomi y Disney confirman alianza para crear un móvil mágico

No es raro que Xiaomi lance cada año nuevos móviles de edición limitada, aliados junto a empresas de renombre. Esta vez parece que sorprenderá, pues ya es un hecho que para el 2023, el nuevo CIVI 3 será el elegido para tener junto a él una versión mágica bajo la colaboración con Disney. La misma empresa china se ha encargado de hacerlo saber a través de una publicación con un póster promocional que nos adelanta lo que se viene.

No obstante, la fecha de lanzamiento o el diseño del móvil son dos cosas que todavía no se revelan, ni se sabe cómo serán. De cualquier forma, los rumores comentan que posiblemente el CIVI 3 aparezca dentro del segundo trimestre del 2023, por lo que no tardaremos mucho en saber más sobre este móvil que, según las filtraciones de sus especificaciones, promete ser uno de los mejores del año.

Xiaomi y Disney confirman alianza para crear la edición limitada del nuevo CIVI 3

Tal como en el caso del CIVI 2 Edición Hello Kitty, el que vendrá de la mano de Disney también será un producto contado, que solo pocos usuarios podrán comprar antes de agotar su existencia. Se espera que llegue de primero al mercado chino, por supuesto. Y, de hecho, además de saber que tendrá un diseño especial, también podemos esperar un dispositivo potente y que dejará muy atrás a su antecesor en cuanto a procesador.

Así lo apuntan las filtraciones, que, hasta donde se sabe, afirman que el CIVI 3 tendrá un procesador MediaTek. Concretamente, el MediaTek Dimensity 8200, que le gana por paliza a muchos de los procesadores de hoy en día. Se duda mucho de que haya otros cambios respecto al CIVI 2, lo cual tampoco es una desventaja, teniendo en cuenta que dicho móvil poseía de por sí características muy por encima de los demás de gama media.

De modo que si pensamos en un móvil con un procesador brutal, más una pantalla con panel AMOLED y resolución Full HD, sumándose una tasa de refresco de 120 Hz, encontraremos un competidor muy fuerte para posicionarse entre los primeros mejores móviles del momento. El diseño que podría tener fusionándose con el estilo de Disney, lo harán un dispositivo invaluable que seguramente muchos querrán tener en esta edición. Por el momento, habrá que esperar qué otras novedades se harán saber sobre este futuro móvil que promete.

Fuente | Cuenta oficial de Xiaomi en Weiboo