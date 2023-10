Este año parece que WhatsApp ha dicho basta a la eterna comparación que lo deja mal parado frente a Telegram. Han añadido un montón de novedades muy chulas, como los Canales, los stickers hechos por IA, la Clave de acceso, los audios con vídeo, etc., para plantarle cara a su máximo rival en términos de funcionalidades.

Ahora, la app de mensajería de Meta quiere lanzar una nueva función para mejorar la privacidad de los usuarios que no veíamos venir, pues no la habíamos visto antes en otra app similar. Se trata del «perfil alternativo» para enmascarar tu identidad, que estará disponible en una futura actualización.

Descubierta por WABetaInfo en las entrañas de la beta 2.23.24.4 de WhatsApp para Android, la función de «perfil alternativo» es justo lo que estás pensando: una herramienta para crear otro perfil en WhatsApp con un nombre y una foto diferente. De esa manera, podrás tener dos perfiles en una misma cuenta de WhatsApp (que no es lo mismo que tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo móvil) para solo mostrar tu verdadera identidad a los contactos en quien confías.

El perfil alternativo de WhatsApp te servirá para hablar a través de la app con personas desconocidas o que no son de confianza, ya que podrás utilizar un nombre y una imagen de perfil falsa para resguardar tu información personal.

Esta nueva función te permitirá configurar un nombre y una foto diferentes para tu perfil de WhatsApp, que se mostrarán a las personas que no puedan ver los datos de tu perfil principal. Podrás encontrar esta función en el apartado de privacidad de la foto de perfil. De esta forma, será posible controlar lo que ven tus contactos y no contactos cuando miran tu perfil. Por ejemplo, si tu foto de perfil solo es visible para tus contactos, los que no sean tus contactos verán tu foto alternativa.

Actualmente, la opción de perfil alternativo de WhatsApp se encuentra en desarrollo, por lo que habrá que esperar para probarla. Aquí seguramente haremos un tutorial para mostrarte cómo hacer tu perfil alternativo en WhatsApp cuando sea posible.