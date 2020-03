¿Alguna vez has querido usar WhatsApp en dos móviles a la vez? Pues entonces tenemos una noticia que te encantará. Sin duda alguna, muchísimas personas en el mundo quisieran llevar a cabo esta acción en la plataforma de mensajería instantánea. Y ahora, se ha revelado que WhatsApp está probando esa función para que puedas usarlo en dos móviles a la vez. ¡Por fin!

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020