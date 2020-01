驴Eres fan谩tico de la NFL? Pues entonces has llegado al lugar indicado. Aqu铆 te vamos a mostrar, de forma muy simple, c贸mo ver la Super Bowl 2020 de manera gratuita y desde tu propio dispositivo m贸vil Android.

Lo 煤nico que necesitas para poder disfrutar del partido m谩s importante de la liga de f煤tbol americano m谩s famosa del mundo es una VPN. Sigue leyendo y descubre c贸mo usar una VPN para ver el partido en cuesti贸n.

C贸mo ver la Super Bowl 2020 gratis desde el m贸vil

Al tratarse de un evento deportivo de 铆ndole internacional, y sabiendo ya de por s铆 que no hay servicios, apps o p谩ginas web fuera de los Estados Unidos que transmitan el evento de forma oficial, es necesario utilizar una VPN para poder ver la Super Bowl 2020 sin ning煤n tipo de problema.

Si nunca has utilizado una VPN, o bien no sabes cu谩l elegir, puedes ingresar en el siguiente enlace para conocer聽las mejores VPN para Android. All铆 especificamos punto por punto porqu茅 son las mejores, como as铆 tambi茅n cu谩les son gratuitas y cu谩les no.

De igual manera, puedes descargar Hola Free VPN Proxy para acelerar el proceso en cuesti贸n. Si bien esta no es una de las mejores VPN para Android, es gratuita y funciona de maravilla.

Sitios webs que transmiten la Super Bowl 2020 online y gratis

Utilizando la VPN que mencionamos anteriormente, o bien cualquiera que funcione de forma correcta, se puede acceder a alguno de los sitios webs que te vamos a mencionar a continuaci贸n. Es importante aclarar que sin una VPN no se puede ver la transmisi贸n en vivo de la Super Bowl 2020, pues son servicios que solo funcionan dentro de los Estados Unidos.

Ingresando a alguno de los enlaces que te mostramos anteriormente, y teniendo activada la VPN en cuesti贸n, podr谩s crearte una cuenta gratuita para poder ver dicho evento deportivo desde tu m贸vil.

As铆 de f谩cil es ver la Super Bowl 2020 desde Android

Si est谩s algo perdido y no has podido crearte una cuenta, como as铆 tampoco sabes c贸mo usar una VPN, no te preocupes. A continuaci贸n, te vamos a mostrar paso a paso c贸mo llevar a cabo este proceso:

Lo primero que debes hacer es abrir la VPN desde tu m贸vil Android聽 y conectarte a alg煤n servidor de los Estados Unidos.

y conectarte a alg煤n servidor de los Estados Unidos. Una vez abierta la VPN, deber谩s escribir alguna de las direcciones web que te mostramos anteriormente en el buscador que se muestra arriba de todo. En este caso, escribiremos la direcci贸n del sitio de Fox Sports Estados Unidos.

en el buscador que se muestra arriba de todo. En este caso, escribiremos la direcci贸n del sitio de Fox Sports Estados Unidos. Ya dentro del sitio en cuesti贸n, deber谩s pinchar sobre la opci贸n que dice Get Started.

Dale al bot贸n que dice Sign Up .

. Escribe una direcci贸n de correo electr贸nico, una contrase帽a, un nombre y un apellido. Una vez completados esos datos, dale al bot贸n que dice Sign Up .

. Selecciona tu equipo favorito y dale al bot贸n Next.

Elije tu deporte favorito, en este caso solo debes elegir la opci贸n que dice NFL, y luego pincha sobre Next .

. Por consiguiente, deber谩s pinchar sobre la opci贸n que dice Done .

. Una vez completado el tutorial, la p谩gina web te permitir谩 ver la Super Bowl 2020 desde tu m贸vil.

Es importante aclarar que, en caso de que la transmisi贸n en vivo no funcione, o bien sufra cuelgues, ser谩 necesario reiniciar el tel茅fono para que la VPN funcione de una mejor forma. Por otra parte, te recomendamos mirar el partido estando conectado a una red WiFi, pues la utilizaci贸n de la red 4G podr铆a llegar a presentar alg煤n que otro inconveniente.