Hace una semana, el usuario Yeonjoong reportó en la página de soporte de Google Drive que todos sus archivos alojados en este servicio de almacenamiento en la nube desde el mes de mayo de 2023 hasta el presente habían desaparecido de la nada. El usuario explica que sus «archivos de Google Drive desaparecieron de repente y la unidad, literalmente, volvió a la condición en mayo de 2023«.

Lo más grave es que Google Drive no muestra ningún cambio (solo aparece la actividad realizada antes de mayo), por lo que no pudo ser un hackeo. Además, no es un caso aislado. Reportes de otros usuarios se han adjuntado al de Yeonjoong dejando en claro que se trata de un problema de parte de Google, pues todos indican que sus archivos almacenados después de mayo de 2023 se han perdido de repente.

Hasta 6 meses de archivos alojados en Google Drive eliminados sin razón alguna

Para aclarar, tanto Yeonjoong como los demás usuarios afectados comentan que ellos no eliminaron manualmente nada y que sus archivos no aparecen ni en la papelera de reciclaje para poder recuperarlos. Además, no comparten ni sincronizan su unidad de Google Drive con ninguna otra. Todo parece indicar que es un fallo bastante inusual y grave por parte de Google Drive.

Yeonjoong intentó ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Google desde Corea del Sur, pero no sirvió de nada. Sin embargo, otro usuario con el mismo problema y con el nombre de perfil ‘User 18316101495719567270’ dice que el equipo de soporte de Google le dijo que están «rastreando continuamente este caso», y que no se trata de un problema aislado.

Al parecer, el equipo de ingenieros de Google encargados de Drive están intentando averiguar qué ha pasado y recuperar los datos perdidos. Asimismo, le dijeron que «están esperando un análisis de la causa raíz para saber cómo pueden solucionarlo«. El soporte de Google, además, pidió al usuario que no realizara cambios en la carpeta raíz/datos de Google Drive hasta nuevo aviso.

Así que, si tus archivos de Google Drive también se borraron de la nada, lo único que puedes hacer es esperar a una solución de parte de Google. Mientras tanto, no hagas absolutamente nada en tu unidad de Google Drive y no olvides reportar tu caso desde la web de soporte de Google Drive.