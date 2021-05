Hace unos días, la actriz de voz Bev Standing demandó a TikTok por usar su voz en la aplicación sin su permiso. La voz de la actriz era usada en la función que permite a los usuarios de TikTok escribir un texto y que éste se lea en voz alta sobre sus vídeos. Por lo general, se usa para tener un narrador en los vídeos. Está claro que no es una función menor o de poco impacto en la app, por lo que sorprende que ByteDance no haya negociado con Standing para usar su voz.

De momento, no se sabe en qué quedó la demanda, pero lo cierto es que ya TikTok cambió la voz de la actriz por otra, lo cual sugiere que dieron la razón a Standing. La nueva voz se ha hecho muy popular entre los TikTokers en los últimos días por lo diferente que suena. Es más enérgica y alegre que la voz original, la cual muchos consideran que era más divertida por ser monótona. Algunos dicen que la nueva voz es la misma que la de los anuncios de Grammarly.

La voz original que lee los textos en TikTok probablemente nunca vuelva

La mejor solución para los usuarios de TikTok habría sido que ByteDance (la empresa dueña de TikTok) negocie con Bev Standing para que su voz se siga usando en la app y así no haya pasado nada. Obviamente, la actriz tendría que recibir una compensación por haber usado su voz sin su autorización. El problema aquí es que Standing en ningún momento quiso que su voz apareciera en TikTok para esa función.

Según lo que comenta la actriz, ella fue contratada por ByteDance para realizar grabaciones de voz que se usarían en traducciones. Pero ella no había autorizado el uso de su voz más allá de ese caso concreto. Y seguramente dice la verdad, pues de lo contrario TikTok no habría cambiado su voz de la app.

Aunque esta función de TikTok ha hecho que la voz de Standing sea mucho más reconocible, eso podría ser un inconveniente para ella como actriz de voz que hace trabajos para anuncios, radio y otros vídeos de clientes. De hecho, hace poco la actriz dijo a Telegraph lo siguiente: “Haga lo que haga, creo que esto va a afectar a mi negocio”.

Hay que tener en cuenta que en el negocio del doblaje o el de las voces en general, los clientes suelen evitar ciertas voces que el usuario las relaciona con otras cosas. Así que, para Standing, que su voz se haya hecho tan popular gracias a TikTok puede no haber sido algo bueno, sobre todo si en los proyectos donde quiere trabajar no buscan una voz con ese perfil. Por ejemplo, si quiere trabajar para una app de Facebook, lo tendrá difícil.

La gente está cambiando la voz que lee los textos de TikTok, ¡el nuevo viral!

Vale la pena resaltar que la voz de Standing solo se usó para el texto en inglés. Si no ves TikToks en inglés, probablemente nunca la has escuchado. Sin embargo, todos los vídeos hechos con su voz siguen disponibles en la plataforma. No sabemos si esos vídeos serán eliminados, pues TikTok no ha dicho ni una palabra al respecto hasta ahora.

Mientras tanto, los usuarios de TikTok han hecho del cambio de voz un chiste viral. Algunos han encontrado la forma de cambiar la voz de esta función con una app llamada Uberduck.ai. Esta app es capaz de leer el texto que le pongas (en inglés) con la voz de Bob Esponja, Kanye West, Eminem, etc. Así que… ¿A qué esperas para hacer tu TikTok con una de esas voces?

O, si prefieres, aquí tienes un tutorial para poner tu voz en los vídeos de TikTok.