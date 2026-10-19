Desde que Spotify lanzó su Plan Familiar (que permite incluir hasta 6 cuentas Premium bajo un solo pago), los usuarios lo han visto como la forma perfecta de ahorrar dinero en la plataforma compartiendo la suscripción.

Sin embargo, la compañía siempre ha dejado claro que la condición indispensable es vivir en el mismo hogar. La persecución no es nueva: ya en 2018 la plataforma amenazaba con pedir la ubicación por GPS y banear a quienes abusaran de este beneficio.

Hoy, la cacería de cuentas compartidas se intensifica con una medida restrictiva basada en códigos QR presenciales.

Spotify exigirá escaneo QR presencial para el Plan Familiar

Para evitar que amigos o personas que viven en distintas direcciones sigan compartiendo suscripción a través del Plan Familiar, Spotify ha empezado a desplegar un método de verificación mucho más riguroso. Publicaciones en Reddit revelan que varios miembros de planes compartidos están recibiendo notificaciones repentinas para reconfirmar su domicilio.

La comprobación exige un escaneo directo de un código QR entre el móvil del administrador del plan y el del miembro de la cuenta. Para impedir que los usuarios simplemente envíen una captura de pantalla a distancia, este código QR es dinámico y se actualiza cada pocos segundos.

A pesar de esta traba, algunos usuarios en la misma plataforma ya reportan haber encontrado un truco: realizar transmisiones de pantalla en vivo mediante videollamadas con múltiples dispositivos para escanear el código a la distancia.

Por su parte, el blog de soporte de Spotify detalla que los miembros notificados disponen de un plazo máximo de 7 días para completar el proceso de verificación. Si no logran validar su ubicación presencialmente dentro de ese margen, la cuenta pasará automáticamente al plan gratis con anuncios.

Además, la sanción incluye un bloqueo de 12 meses que les impedirá unirse a cualquier otro plan Familiar o Duo, permitiéndoles únicamente contratar suscripciones individuales. Esta nueva ofensiva busca frenar el uso indebido del servicio y obligar a cada usuario a pagar su propia cuenta individual, sumándose a la tendencia de otras plataformas de streaming que buscan maximizar sus ingresos.

Y tú… ¿Qué opinas de esta nueva medida de Spotify para evitar que abusen del Plan Familiar?