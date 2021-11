¿Qué está pasando en Corea del sur? Esta es la pregunta que todos los amantes de las series nos estamos haciendo ahora mismo. Después del increíble éxito que ha cosechado El juego del Calamar, se hace presente en Netflix una nueva serie proveniente del sur de corea: Rumbo al infierno.

Este nuevo show surcoreano muestra un atípico apocalipsis en donde los personajes reciben la predicción exacta de la hora de su muerte, algo así como lo que sucedía en la popular saga de películas “La llamada”.

Como si esta premisa no fuera suficiente, la crítica ha elevado aún más el “hype” por la serie llamada Rumbo al inferno. Por ahora, la serie en cuestión mantiene un 100% de críticas positivas en sitios como Rotten Tomatoes e IMDB, algo que sin lugar a dudas pocas series y películas han logrado conseguir, especialmente aquellas que están dentro del género del terror.

¿De qué trata la serie de Netflix “Rumbo al infierno”?

Dirigida por Yeon Sang-ho y escrita por Choi Gyu-seok, Rumbo al infierno es mucho más que una serie de terror, es también una invitación a la reflexión profunda y extraña sobre temas como la muerte, la moral, la religión y la mitología.

Todos estos temas se enmarcan bajo escenas sangrientas y extremadamente violentas, incluso mucho más que las que se hacen presente en “El juego del calamar”.

En pocas palabras, la sociedad se ve envuelta en un problema que aqueja a todo el mundo y que pocas veces tiene solución: justicia verdadera.

Ante esta situación, “Dios” decide enviar a unas criaturas del infierno para que puedan hacer justicia. Estas criaturas destrozan a las personas que cometen pecados, pues tienen como objetivo llevarse las almas de aquellos sujetos que han asesinado, violado o robado.

Como podrás observar, no es una serie parecida a El juego del calamar, pues las tramas de ambos shows no tienen nada que ver entre sí. En lo que si se parecen es en las escenas sangrientas y despiadadas, las cuales hacen que Rumbo al infierno sea una de esas series de Netflix que no puedes dejar pasar.