Realme es una marca que ha crecido muchísimo con el pasar de los años. Ha sido tanto su evolución, que todo apunta a que competirá con Xiaomi en 2020. Y en esta oportunidad, se ha revelado que Realme UI será su nueva interfaz, descubre cuándo llegará y conoce todos los detalles al respecto.

Como OPPO es la empresa matriz de Realme, el uso de ColorOS (la interfaz de la compañía china) siempre ha estado presente en todos los lanzamientos. Sin embargo, esto cambiará a partir del año entrante.

We conduct several tests to give customers a seamless UI experience. We have laid out the roadmap for realme’s own customised UI based on Android 10 for realme devices to ensure enhanced features & better looking designs. pic.twitter.com/v913FMOOdX

— realme (@realmemobiles) December 17, 2019