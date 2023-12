rainbow six mobile se retrasa hasta septiembre de 2024

En agosto de 2022, Ubisoft lanzó para Android la primera versión de Rainbow Six Mobile, una nueva entrega de su icónico FPS estratégico adaptada para móviles. Desde entonces, el juego lleva disponible en Google Play Store con acceso limitado. Se esperaba que su lanzamiento para todos los usuarios ocurriera en diciembre de 2023, pero parece que no será así.

La web DroidLocal detectó un cambio en la ficha de Rainbox Six Mobile en la App Store que menciona el mes de septiembre de 2024 como la nueva fecha de lanzamiento prevista. Si bien Ubisoft no ha confirmado de manera oficial el retraso del juego, a pocos días de que finalice el mes de diciembre, no tiene pinta de que Rainbox Six Mobile se vaya a lanzar pronto.

¿Qué está pasando con Rainbow Six Mobile y por qué aún no se ha lanzado?

Rainbow Six Mobile, la versión para móviles del popular juego Rainbow Six Siege, se ha retrasado unos 9 meses. El lanzamiento estaba previsto para diciembre de 2023, pero ahora se ha retrasado hasta septiembre de 2024. El motivo de esta decisión no está claro, pero parece que el juego aún necesita más desarrollo y pruebas.

Esto es lo que podemos deducir del hilo de Reddit en el que algunos usuarios que participaron en las pruebas beta del juego compartieron sus opiniones. Algunos de ellos elogiaron el juego y dijeron que estaba listo para salir al mercado, mientras que otros señalaron varios problemas y errores que debían solucionarse. Basándonos en la nueva fecha de lanzamiento, creemos que el juego no está todo lo pulido que debería.

Es necesario recordar que los retrasos en la industria de videojuegos son bastante comunes, sobre todo en las grandes producciones. De hecho, la propia Ubisoft, desarrolladora de Rainbow Six Mobile, retrasó múltiples veces su juego de piratas «Skulls & Bones», que se anunció por primera vez en 2017 y ahora se espera que llegue a las tiendas en febrero de 2024.

Aun así, esto no quita que el retraso de Rainbow Six Mobile tome por sorpresa a la comunidad, pues Ubisoft ha estado haciendo muchas pruebas con el juego durante todo este 2023. Algunos creen que el retraso se puede deber a problemas económicos de la compañía y no de desarrollo, pero no hay indicios que respalden esta teoría.

Cómo es Rainbow Six Mobile

Por si no lo sabías, Rainbow Six Mobile es una adaptación para móviles de Rainbow Six Siege, un juego multijugador de disparos tácticos en primera persona. El juego ofrece partidas de ataque contra defensa de 5 contra 5 con diferentes operadores y mapas.

Cada Operador tiene habilidades y artilugios únicos que pueden usarse en combate. Ubisoft ha revelado 10 Operadores Atacantes y 9 Operadores Defensores en su página web. El juego también cuenta con cuatro mapas: Bank, Border, Clubhouse y Oregon. Sin embargo, en futuras actualizaciones deberían añadirse más mapas.

Al menos durante la fase beta, Rainbow Six Mobile es compatible con dispositivos Android e iOS. Esperamos que el desarrollo siga adelante y que no acabe siendo cancelado.