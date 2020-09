Si últimamente notaste que la batería de tu móvil dura menos de lo normal, pero no has encontrado el motivo por el cual está sucediendo esto en tu terminal, no te preocupes, lo más probable es que el problema no esté relacionado con el hardware de tu dispositivo.

Según lo reportado por miles de usuarios en el mundo, la tienda de aplicaciones de Google, Play Store claro está, sería el causante del consumo excesivo de batería en móviles Android.

Usuarios con móviles de diferentes marcas han reportado un consumo de batería más elevado de lo normal. El origen de este problema estaría relacionado directamente en uno de los procesos de Google Play Store, el cual se habría originado en la nueva versión que recibió la tienda.

Google Play podría estar drenando la batería de tu móvil Android

Si bien hasta el momento no se han conocido todos los detalles sobre el problema que causa que la tienda consuma más batería de lo normal, varios expertos en el tema han afirmado que la última versión disponible de la tienda incluye un “error” que causa un consumo excesivo de batería.

Todo parecería indicar que este error está relacionado directamente con el árbol de procesos del servicio encargado de las descargas en Play Store. Pues, según lo informado, este servicio se mantendría activo incluso tras haber finalizado la descarga o actualización de alguna aplicación.

Anyone experiencing CPU hog from Play store's download service? :/ pic.twitter.com/pw3tRTCoVf — Park Ju Hyung (@arter97) September 24, 2020

Por otro lado, y pare llevarte una mayor tranquilidad, es importante destacar que este error afecta a todos los usuarios de Android en general, por lo que casi ninguna marca de móvil queda afuera de este problema. Es más, si así lo deseas, puedes saber cuánta batería gasta una app en concreta en Android descargando una aplicación. Instalando una app de ese estilo, podrás saber qué tanta batería gasta Play Store en tu móvil Android.

¿Se puede solucionar el problema de consumo de batería de Google Play en Android?

Si bien la solución más fácil es esperar a que Google lance una nueva versión de Play Store, puedes aplicar una “solución temporal” para que la batería de tu móvil no se consuma tan rápidamente.

La solución en cuestión es instalar una versión anterior de Play Store. Al desinstalar la última actualización de la tienda de apps de Google, podrás evitar que ese error esté presente en tu móvil Android.