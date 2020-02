En los últimos años Facebook ha perdido bastante popularidad frente a redes sociales como Instagram o TikTok, que han sabido cómo ganarse a los jóvenes. Aun así, la red social de Mark Zuckerberg no para de añadir nuevas características y funciones para mantener a su gran base de usuarios contentos. De hecho, curiosamente en Twitter, Alexandru Voica (portavoz de Facebook) acaba de confirmar que la red social está probando una nueva versión del muro.

En concreto, según lo confirmó la investigadora de apps Jane Manchun Wong, Facebook está trabajando en un muro con pestañas que te permitirá encontrar los post que quieres ver de forma más fácil. Este nuevo muro de Facebook podrá ser organizado por post más relevantes (la opción normal que disfrutas ahora), post más nuevos (se muestran en orden cronológico, como en Twitter) y post vistos (opción que ya existe, pero solo accediendo a esta dirección).

La nueva versión del muro mejorará Facebook

Por ahora, el nuevo muro de Facebook está en fase de pruebas, pero si se lanza finalmente para todos hará que la red social se sienta más dinámica y viva. Y es que, el poder organizar tu muro por post más nuevos, te permitirá enterarte de los últimos acontecimientos en tiempo real, tal como sucede en Twitter. Además, te dejará ver de forma fácil aquellos post que viste, pero que rápidamente se te perdieron y querías verlos de nuevo para informarte de algo o comentar en ellos.

Según lo que encontró Wong en el código de la aplicación principal de Facebook para móviles, el nuevo muro mostrará las pestañas Relevantes, Recientes y Vistos justo en la parte superior de la interfaz. Además, habrá una opción que te permitirá ajustar lo que aparece en tu muro, donde podrás bloquear personas o cuentas, así como aumentar la relevancia en tu muro de quien desees.

Sin dudas, este nuevo muro es una idea genial ya que evitará que los usuarios se vayan de Facebook cuando no encuentren nada de su interés en el muro. En lugar de eso, podrán ir a la pestaña de Recientes, para ver qué es tendencia en el mundo en ese momento o para ver qué están haciendo sus amigos en ese mismo instante. Además, ya no habrá que sufrir para encontrar un post que ya no muestra el muro, pues para eso estará la pestaña de Vistos.

En fin, esperemos que pronto Facebook lance este nuevo muro para comprobar si es tan bueno como parece. De cualquier forma, aquí en Androidphoria te avisaremos cuando salga, así que mantente atento. Eso sí, antes de irte, te recomendamos ingresar en el siguiente enlace para descubrir 5 funciones de Facebook que podrías no conocer.