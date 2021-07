A pesar de que el sucesor del OnePlus 8 fue lanzado en el mes de septiembre del año pasado, el OnePlus 8T, la compañía china no nos sorprendió con una versión Pro de este terminal.

Los motivos de esa decisión nunca fueron revelados, pero viendo lo que está sucediendo ahora con el esperado OnePlus 9T, se puede entender un poco más por qué OnePlus no lanzó un OnePlus 8T Pro al mercado.

Uno de los máximos filtradores de rumores relacionados con OnePlus, Max Jambor, informó desde su cuenta de Twitter que la compañía china no lanzaría el OnePlus 9T ni tampoco el 9T Pro este año.

For those who are "sad" or expected OnePlus to unveil a 9T, let me tell you this: there is no need for a OnePlus 9T this year.

There is the – still good – 9 Series, the N200 as the entry variant and the actually incredible Nord2 (just 399€!!)

(1/2) https://t.co/FLNpt6hCfK

— Max Jambor (@MaxJmb) July 27, 2021