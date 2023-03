Hace poco menos de un mes, OnePlus nos sorprendió a todos con el lanzamiento del OnePlus Ace 2. Es un móvil increíblemente potente, pero lo mejor de todo es su fantástico precio (menos de 400 € en China).

Desde aquel momento comenzaron a correr rumores sobre otra versión de este dispositivo, tal como sucedió en su momento con el Ace original. Muchos aseguraban que sería el Racing Edition, pero se equivocaron. Sí, hay un nuevo Ace a la vuelta de la esquina, pero se llamará OnePlus Ace 2V y permitirá jugar al League of Legends a 120 fps.

El OnePlus Ace 2V tendrá alma de móvil gamer

El próximo 7 de marzo, OnePlus presentará oficialmente su nuevo OnePlus Ace 2V para el mercado chino. Todavía no conocemos todos sus detalles, pero la compañía ya adelantó un montón de especificaciones. El OnePlus Ace 2V dará el salto hacia MediaTek y aunque no será un móvil gamer como tal, contará con un trío de características que potenciarán la jugabilidad.

La primera es ‘Game Cloud Computing Private Network’, que se estrenó junto al OnePlus 11 a inicios de año. Esta tecnología se encargará de optimizar tu conexión al jugar en línea, para así reducir la latencia y el retraso que este pueda generar.

¿Qué puedes esperar de ella? Según OnePlus, será capaz de mejorar la latencia hasta en un 45% en entornos de red débiles o lentos; mientras, si el problema solamente es una red congestionada, podrá reducir el retraso hasta en un 75%, una mejora increíble. Esta tecnología está impulsada por 8 centros de datos en la nube alrededor del mundo, que cuentan con más de 100.000 servidores independientes.

Por su parte, la otra característica tiene que ver con la pantalla de 120 Hz que llevará el OnePlus Ace 2V. Gracias a su excelente optimización de hardware, el Ace 2V será capaz de ejecutar ‘League of Legends’ a 120 fps y ‘Game for Peace’ a 90 fps. Esto no es algo fácil de lograr, pues son un par de juegos bastante exigentes para un móvil.

¿Y la otra novedad? ‘Lingxi Touch’, una tecnología que promete una experiencia de uso suave como la seda, tanto al jugar como al usar apps tradicionales.

Todas las especificaciones filtradas del OnePlus Ace 2V, así como su precio y fecha de lanzamiento

Junto a lo anterior, OnePlus reveló varias imágenes que dejan ver gran parte de las especificaciones del OnePlus Ace 2V. ¿Cuáles son? Estas:

Pantalla OLED de 6,74 pulgadas con resolución 1,5 K (2772 x 1240 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1450 nits y HDR10+.

(2772 x 1240 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1450 nits y HDR10+. Procesador MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710 MC10.

con gráfica Mali-G710 MC10. 12 / 16 GB de RAM LPPDR5X y 256 / 512 GB de almacenamiento.

y 256 / 512 GB de almacenamiento. Triple cámara trasera con un sensor principal de 64 MP + OIS.

con un sensor principal de 64 MP + OIS. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 100 W .

. Android 13 bajo OxygenOS 13.

Por su parte, otros rumores indican que el precio del OnePlus Ace 2V podría partir en 2399 yuanes (unos 327 € al cambio). ¿Su presentación? Tal como reseñamos al inicio, será el próximo 7 de marzo en China, el único mercado en el que verá la luz.

No obstante, esto último hay que cogerlo con pinzas. Se rumora que el resto del planeta podría conocerlo como el OnePlus Nord 3, que llegará en julio. Sin embargo, podría haber algunos cambios: el primero sería una versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y el segundo que el procesador podría ser el MediaTek Dimensity 8200.