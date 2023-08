Ya puedes ocultar tu verificado de Twitter Blue

Si eres una de las tantas personas que tienen la marca de verificación azul de X porque has pagado Twitter Blue, pero preferirías no tenerla y seguir disfrutando las otras ventajas de tu suscripción, tenemos una buena noticia para ti. La red social ha habilitado una función que permite ocultar el verificado de los usuarios de Twitter Blue.

Los suscriptores de Twitter Blue ya pueden ocultar la marca de verificación que aparece junto a sus nombres de usuario. Esto no anulará las demás ventajas de la suscripción, tales como la posibilidad de editar publicaciones, dar prioridad a las clasificaciones en conversaciones y búsquedas, hacer publicaciones más largas y dar formato al texto.

Algunas personas pueden pensar que es extraño ocultar una función por la que están pagando, pero la marca de verificación no es la única razón para suscribirse a Twitter Blue. Además, la marca de verificación puede seguir apareciendo en determinadas situaciones.

Puede que la marca de verificación azul se lleve alguna función consigo

De acuerdo a lo publicado por X en su centro de ayuda, algunas funciones pueden no estar disponibles mientras la marca de verificación azul esté oculta. X no ha especificado qué funciones se verán afectadas, pero en teoría no son las importantes, pues de lo contrario no tendría sentido quitarse el verificado.

Sea como sea, todavía X debe aclarar detalles sobre esta nueva opción que aún no sabemos ni cómo se activará.

Por otra parte, no hay ningún anuncio oficial sobre cuándo lanzará X su función de verificación de identidad, pero el usuario @nima_owji ha encontrado pruebas de que la plataforma ha reanudado el desarrollo de la función.

X empezó a trabajar en la verificación de la identidad hace unos meses, pero parece ser que se suspendió antes de que Twitter cambiara de marca. Ahora la función vuelve a estar en desarrollo y promete traer más credibilidad a la red social.