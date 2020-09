El Mobile World Congress es el evento de tecnología móvil más importante del mundo, y lamentablemente se canceló en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Asociación GSM (GSMA) ya comienza a preparar motores para la edición del próximo año, y asegura que habrá MWC 2021, pero se aplazará para verano de 2021.

La GSMA aplaza el MWC 2021 para el verano de 2021, ¿una decisión correcta?

Aunque la pandemia sigue su curso y forzó la suspensión de múltiples eventos durante 2020, la GSMA insiste en que el Mobile World Congress se llevará a cabo el próximo año. No obstante, no se realizará a inicios de año como acostumbra, sino que será aplazado hasta finales junio de 2021. La razón de este aplazamiento es obvia, dar oportunidad a que la pandemia aplaque y el evento pueda realizarse sin problema.

Si tienes buena memoria, recordarás que el MWC de 2020 fue una de las primeras víctimas del calendario de eventos de 2020. Luego de millones de dólares invertidos y con los fabricantes listos para presentar sus innovaciones, el evento se canceló días antes de llevarse a cabo.

Esto no evitó que las marcas presentarán sus móviles igualmente a través de eventos individuales, pero los planes cambiaron repentinamente y eso tiene su impacto financiero. La GSMA quiere evitar que algo así vuelva a suceder, y por eso anunció que el MWC de 2021 se realizará entre el 28 de junio y el 1 de julio.

¿Es una fecha definitiva? La asociación organizadora no lo dejó claro, pero debido a la contingencia apostaríamos que es más una fecha tentativa. ¿Qué pasará si se acerca el verano de 2021 y todavía la pandemia sigue en boga? Pues que se aplaza el evento una vez más y listo. Sin embargo, esto tendría un impacto negativo igualmente.

De suceder, muchos fabricantes no querrían posponer su calendario de lanzamientos y se moverían nuevamente a las presentaciones virtuales en eventos individuales. ¿Quedaría espacio para presentar otros dispositivos en una nueva fecha? Probablemente, pero solo el tiempo lo dirá.

Los eventos virtuales podrían ser una estocada para las grandes convenciones como el MWC

Debido a lo lejos del evento, aún no se conoce si grandes empresas como Nvidia, Intel, Amazon, Samsung, Huawei o Xiaomi se presentarán en el MWC de 2021. Sin embargo, es importante recordar una serie de cosas.

Primero, fueron muchas las compañías que optaron por no asistir al congreso de 2020 independientemente de si el evento continuaba o no. De seguir en una situación similar a la actual, no sería extraño que esto se repitiese para 2021.

Además, el MWC sigue siendo un evento importante y atractivo, pero ha perdido fuerza y hay que tomar en cuenta la experiencia dejada por 2020. Muchas compañías se dieron cuenta de que las conferencias online tienen dos grandes ventajas: llegan a muchas más personas a través de las redes sociales y aparte son muchísimo más económicas.

Esto podría llevar a muchas empresas a cuestionar si realmente vale la pena o no estar en un evento como el MWC, y podría ser una dura estocada para los organizadores. Aparte, no estamos metiendo en la ecuación dos cosas adicionales: con las conferencias virtuales no hay riesgo de contagio, y tampoco están los medios para hacer preguntas incómodas en vivo.

Un ejemplo claro de esta situación es Nintendo, una compañía que ofrecía en los E3 unas conferencias increíbles cada año. No obstante, desde hace varios años le dan cada vez menos importancia a este evento, haciendo un Nintendo Direct sencillo que tiende a ser idéntico a otros del resto del año. ¿Cómo le ha resultado esto a Nintendo? Excelente, para ser honestos.

¿Sucederá lo mismo con los fabricantes de móviles?